Гранти для переселенців 2025: перспективи отримання коштів

Якщо ти внутрішньо переміщена особа (ВПО) і мрієш про власну справу, держава готова допомогти. Читай у матеріалі, чи можеш ти отримати грант, що доступний переселенцям та як його отримати.

Гранти для переселенців: хто може отримати

Програма Власна справа від Міністерства економіки — це реальний шанс на грант до 1 млн грн без повернення. Ти можеш використати гроші на обладнання, сировину чи оренду.

Будь-який громадянин України може отримати шанс на грант, включаючи ВПО. Це фізичні особи (які планують стати ФОП), дійсні ФОП чи юрособи.

Головне: ти не маєш бути на окупованій території, під санкціями, не мати боргів перед бюджетом чи судимостей за корупцію. Якщо ти ветеран і вже отримав(-ла) грант, повторно претендувати на нього не вийде.

Програма запущена у 2022-му, і вже видано понад 17 тис. грантів на 4,2 млрд грн.

Гранти для переселенців: скільки

Сума гранту залежить від твоїх майбутніх планів, адже чим масштабніший проект, тим більше коштів держава може надати тобі грошей:

До 75 тисяч гривень — для новачків-ФОП (без обов’язкового створення робочих місць).

До 150 тисяч — якщо створиш 1 робоче місце.

До 250 тисяч — за 2 місця.

Якщо ти — переселенець і плануєш вести бізнес у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській чи Чернігівській області, то для тебе будуть збільшені ліміти грантів — до 300 тис. гривень за одне робоче місце і до 500 тис. гривень — за два. А для дошкільної освіти чи креативу ти можеш отримати грант для переселенців аж до 1 млн грн!

Гранти для переселенців 2025: як отримати кошти

Всі операції проходять онлайн через портал Дія — просто і швидко, і займе до 20 хвилин твого часу.

На сайті Грант на власну справу натисни Подати заявку. Зареєструйся або авторизуйся в кабінеті громадянина за допомогою BankID або електронного підпису. Зверни увагу, якщо ти ФОП або юридична особа, необхідно скористатися ключем ФОП або керівника юридичної особи з ЄДРПОУ підприємства. Заповни онлайн-заявку. Прикріпи бізнес-план за формою. Підпиши заяву електронним підписом та відправ її.

Тобі необхідно буде вести бізнес 3 роки та сплачувати податки (включно за найманих). Якщо не створиш місця чи закриєш справу — грант доведеться повернути. Змінити цільове використання грошей з гранту для переселенців можна за 6 місяців. Заборонені сфери, у яких не можна відкривати власну справу — зброя, алкоголь, тютюн, валюта чи страхування.

