Виплати на дитину: законопроект 13532 пропонує 7 тисяч вагітним

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроект №13532, який може докорінно змінити систему підтримки сімей з дітьми. Урядова ініціатива пропонує запровадити щомісячні виплати у розмірі 7000 гривень для вагітних жінок та для догляду за дитиною до одного року, реагуючи на гостру демографічну ситуацію в країні.

Про реєстрацію важливого документа повідомив у постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект було подано до Верховної Ради, а також на розгляд відповідного комітету. Станом на 28 липня документ має такий статус: Опрацьовується в комітеті, Надано для ознайомлення.

Підтримка ще до народження: хто зможе отримати 7000 грн

Однією з ключових новацій закону є запровадження щомісячної дородової допомоги у розмірі 7000 гривень. Важливий нюанс полягає в тому, що ця допомога призначатиметься тим вагітним жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Це означає, що фінансову підтримку зможуть отримати найбільш уразливі категорії майбутніх мам: студентки, безробітні, жінки, зареєстровані як ФОП, які не сплачують єдиний соціальний внесок, та інші. Мета такої виплати — забезпечити жінці гідні умови протягом вагітності.

Перший рік дитини та повернення на роботу: що далі

Після народження малюка система підтримки продовжує діяти. Законопроєкт пропонує виплачувати 7000 гривень на місяць одному з батьків, опікуну чи іншому родичу, який безпосередньо доглядає за дитиною, до досягнення нею віку одного року.

Крім того, уряд продумав і механізм для заохочення батьків повертатися на ринок праці. Якщо обоє батьків виходять на роботу після того, як дитині виповнився рік, вони зможуть отримати окрему допомогу на догляд.

Розмір та умови цієї підтримки, за словами Мельничука, буде визначати Кабмін вже після ухвалення закону.

Одноразова допомога при народженні дитини складатиме 50 000 грн. Пакунок малюка та Пакунок школяра збережуть.

Підвищення народжуваності: мета урядової ініціативи

Тарас Мельничук підкреслив, що головна мета цієї реформи — створити сприятливі умови для підвищення народжуваності в Україні та допомогти батькам поєднувати професійну діяльність із вихованням дітей.

— Законопроект спрямовано на створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у передпологовий, післяпологовий і період догляду за дитиною після її народження, — зазначив представник Кабміну у ВР.

Ця ініціатива є прямою відповіддю на демографічну кризу, яка через повномасштабну війну набула загрозливих масштабів. Тепер слово за народними депутатами, які мають розглянути та ухвалити рішення щодо майбутнього українських сімей.

Тривалий час соціальні виплати на дитину не зазнавали суттєвих змін. Скільки зараз можуть отримати самотні мами та ті, хто виховує дитину з інвалідністю?

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