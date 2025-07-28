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Виплати на дитину: законопроект 13532 пропонує 7 тисяч вагітним

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Липня 2025, 13:15
виплати 7000 вагітним
Фото Pexels

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