Пакунок малюка 2025: що відомо про нові правила та яка сума виплат

В Україні діє програма Пакунок малюка. Це підтримка новоспечених батьків. Раніше можна було отримати бейбі бокс, в якому були різні необхідні речі для малюка: він одягу до килимків, градусників тощо. Замість боксу також можна було взяти грошову компенсацію.

Читай у матеріалі про Пакунок малюка 2025 та як зміняться правила допомоги.

Пакунок малюка 2025: сума допомоги

Якщо батьки обирали грошову компенсацію, вони могли отримати 7 689 грн на спеціальний рахунок у ПриватБанку та витратити їх на необхідні речі у магазинах, які беруть участь у програмі Пакунок малюка.

З 2025 року уся допомога Пакунка малюка монетизуватиметься. Батьки отримуватимуть кошти, а перелік банків, які беруть участь у програмі, розшириться.

Державна служба у справах дітей буде публікувати на своєму сайті перелік уповноважених банків, які уклали договір про взаємодію.

За кошти допомоги Пакунка малюка можна придбати засоби для догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни, зокрема:

підгузки;

серветки;

дитячий одяг та взуття;

дитяче харчування;

дитячий посуд;

дитячі іграшки;

текстиль для дітей, зокрема рушники, ковдри;

дитячі ходунки;

дитячі візочки;

дитячі ванночки для купання.

Пакунок малюка 2025: сума

Батьки отримують грошову допомогу, що становить три прожиткових мінімуми для дітей до шести років, загалом, це сума у 7 689 грн (ст. 12 Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми).

Крім допомоги Пакунка малюка, держава виплачує кошти на дитину. Раніше ми розповідали про виплати на дитину 2025.

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