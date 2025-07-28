Выплаты на ребенка: законопроект 13532 предлагает 7 тысяч беременным

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13532, который может коренным образом изменить систему поддержки семей с детьми. Правительственная инициатива предлагает ввести ежемесячные выплаты в размере 7000 гривен для беременных женщин и на уход за ребенком до года, реагируя на острую демографическую ситуацию в стране.

О регистрации важного документа сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект был представлен в Верховную Раду, а также на рассмотрение соответствующего комитета. По состоянию на 28 июля документ имеет такой статус: Разрабатывается в комитете, Предоставлено для ознакомления.

Поддержка еще до рождения: кто сможет получить 7000 грн

Одной из ключевых новаций закона является введение ежемесячной дородовой помощи в размере 7000 гривен. Важный нюанс заключается в том, что эта помощь будет назначаться тем беременным женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Это означает, что финансовую поддержку смогут получить наиболее уязвимые категории будущих мам: студентки, безработные, женщины, зарегистрированные как ФЛП, которые не платят единый социальный взнос, и другие. Цель такой выплаты — обеспечить женщине достойные условия в течение беременности.

Первый год ребенка и возвращение на работу: что дальше

После рождения малыша система поддержки продолжает действовать. Законопроект предлагает выплачивать 7000 гривен в месяц одному из родителей, опекуну или другому родственнику, который непосредственно ухаживает за ребенком, до достижения им возраста одного года.

Единовременное пособие при рождении ребенка будет составлять 50 000 грн. Пакунок малюка и Пакунок школяра сохранят.

Кроме того, правительство продумало и механизм поощрения родителей возвращаться на рынок труда. Если оба родителя выходят на работу после того, как ребенку исполнился год, они смогут получить отдельное пособие по уходу.

Размер и условия этой поддержки, по словам Мельничука, будет определять Кабмин уже после принятия закона.

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Повышение рождаемости: цель правительственной инициативы

Тарас Мельничук подчеркнул, что главная цель этой реформы — создать благоприятные условия для повышения рождаемости в Украине и помочь родителям совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей.

— Законопроект направлен на создание условий для повышения уровня рождаемости, совмещения отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в предродовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения, — отметил представитель Кабмина в ВР.

Эта инициатива является прямым ответом на демографический кризис, который из-за полномасштабной войны приобрел угрожающие масштабы. Теперь слово за народными депутатами, которые должны рассмотреть и принять решение относительно будущего украинских семей.

Долгое время социальные выплаты на ребенка не претерпевали существенных изменений. Сколько сейчас могут получить одинокие мамы и те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью?

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