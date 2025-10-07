Допомога опікунам у 2025 році: хто має право і який розмір виплат

Розмір державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, переглядають у двох випадках — коли дитині виповнюється 6 років або коли змінюється прожитковий мінімум.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України, пояснивши порядок нарахування і виплати допомоги.
Хто має право на виплати
Таку допомогу можуть отримати особи, які офіційно призначені опікунами або піклувальниками дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування.
Найчастіше це трапляється у випадках смерті, тяжкої хвороби батьків або позбавлення їх батьківських прав.
Опіка встановлюється над дітьми до 14 років, а піклування — над тими, кому вже виповнилося 14, але ще немає 18.
Який розмір допомоги у 2025 році
-
Для дітей до 6 років — 6 407,50 грн (2,5 прожиткових мінімуми);
-
Для дітей від 6 до 18 років — 7 990,00 грн;
-
Для дітей з інвалідністю — 8 970,50 грн і 11 186 грн відповідно до віку.
Якщо дитина отримує інші виплати — пенсію, аліменти, стипендію, — то держава доплачує різницю між установленим розміром допомоги та сумою цих виплат.
Термін призначення
Допомога призначається на 12 місяців із моменту подання заяви з усіма документами.
Після цього опікун подає нову заяву та оновлені довідки про інші доходи дитини. Виплата здійснюється щомісяця до досягнення дитиною 18 років.
Коли виплати припиняються
ПФУ нагадує, що допомогу можуть зупинити у таких випадках:
-
Звільнення особи від обов’язків опікуна або піклувальника;
-
Працевлаштування чи одруження неповнолітнього до 18 років;
-
Усиновлення або повернення дитини батькам;
-
Досягнення 18-річного віку;
-
Набуття повної цивільної дієздатності (наприклад, коли неповнолітня особа сама стала батьком чи матір’ю);
-
Влаштування дитини на повне державне утримання.
У разі виникнення таких обставин отримувач зобов’язаний протягом 10 днів повідомити про це орган, який призначає допомогу.
