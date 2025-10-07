Помощь опекунам в 2025 году: кто имеет право и какой размер выплат

Размер государственной помощи на детей, над которыми установлено опекунство или попечительство, пересматривается в двух случаях — когда ребенку исполняется 6 лет или когда меняется прожиточный минимум.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, разъяснив порядок начисления и выплаты помощи.

Кто имеет право на выплаты

Такую помощь могут получать лица, которые официально назначены опекунами или попечителями детей-сирот либо детей, лишенных родительской опеки.

Чаще всего это происходит в случаях смерти, тяжелой болезни родителей или лишения их родительских прав.

Опека устанавливается над детьми до 14 лет, а попечительство — над теми, кому уже исполнилось 14, но еще нет 18.

Каков размер помощи в 2025 году

Для детей до 6 лет — 6 407,50 грн (2,5 прожиточных минимума);

Для детей от 6 до 18 лет — 7 990,00 грн;

Для детей с инвалидностью — 8 970,50 грн и 11 186 грн соответственно по возрасту.

Если ребенок получает другие выплаты — пенсию, алименты, стипендию, — государство выплачивает разницу между установленным размером помощи и суммой этих выплат.

Срок назначения

Помощь назначается на 12 месяцев с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами.

После этого опекун подает новое заявление и обновлённые справки о других доходах ребёнка. Выплата осуществляется ежемесячно до достижения ребёнком 18 лет.

Когда выплаты прекращаются

В ПФУ напоминают, что помощь может быть прекращена в следующих случаях:

Освобождение лица от обязанностей опекуна или попечителя;

Трудоустройство или вступление в брак несовершеннолетнего до 18 лет;

Усыновление ребенка или возвращение его родителям;

Достижение ребенком 18-летнего возраста;

Приобретение полной гражданской дееспособности (например, если несовершеннолетний сам стал отцом или матерью);

Помещение ребенка на полное государственное обеспечение.

В случае возникновения таких обстоятельств получатель обязан в течение 10 дней сообщить об этом органу, который назначает помощь.

