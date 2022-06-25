Отдыхать во время войны важно! Как изменился туризм в Украине и куда ездят украинцы этим летом

Отдых дает нам энергию продолжать защищать свою страну. Кроме того, путешествовать по Украине еще и выгодно для наполнения госбюджета.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив рассказала в эфире телемарафона о развитии туризма во время войны.

Туристическая отрасль во время войны

Туристическая ветвь не прекращала свою работу. Единственное, несколько изменился формат. В начале войны это был вопрос временного убежища для многих украинцев.

Благодаря этому в Украине вырос туристический сбор за первые четыре месяца войны, — объясняет Олеськив.

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В целом за время войны туристический сбор вырос на 65%. Его платят люди, пользующиеся услугами временного проживания. То есть, он включен в цену гостиничных номеров.

Куда ездят украинцы

Первые два месяца войны поездки по Украине были преимущественно с целью эвакуации. Поселялись в гостиницах и хостелах также международные и украинские журналисты.

Но сейчас, по словам Олеськив, медленно происходит рост именно туристических путешествий. Тенденция к улучшению наблюдается в Западной и Центральной Украине.

Отдых в Украине важен с экономической точки зрения. Если есть возможность отдохнуть и оставить средства в Украине, это очень хорошо. Это способствует занятости целой цепочке смежных профессий, — делится Олеськив.

Туроператоры работают вместе с органами местных властей для того, чтобы организовать безопасный отдых туристам.

Полное интервью Марьяны Олеськив смотри в видео.

А если ты уже собираешься в поездку, то читай, как компактно сложить вещи в чемодан.

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