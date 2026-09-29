Стиль життя Садівництво та город

Коли краще обрізати дерева — восени чи навесні, щоб не нашкодити саду

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 15:00 3 хв.
коли краще обрізати сад навесні чи восени
Фото Pexels

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