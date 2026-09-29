Коли краще обрізати дерева — восени чи навесні, щоб не нашкодити саду

Обрізка дерев — не просто спосіб омолодити сад. Від неї залежить здоров’я рослин, чи багато світла всередині крон та майбутній урожай.

Загущений сад гірше провітрюється, плоди можуть дрібнішати, а хвороби й шкідники оселяються швидше.

Але тут важливо не лише знати, коли братися за секатор, а й правильно вибрати час. Тож коли краще обрізати дерева — восени чи навесні?

Коли краще обрізати дерева — восени чи навесні

Досвідчені садівника вважають, що осіння обрізка підходить не для всіх дерев.

Особливо доречна вона для яблунь і груш, якщо потрібно прибрати сухі чи хворі гілки. Після плодоношення також обрізають деякі ягідні кущі, зокрема смородину та малину.

Водночас із кісточковими культурами восени краще бути обережними.

Вишня, слива та абрикос гірше переносять обрізку восени, а великі свіжі зрізи можуть довше загоюватися.

Зазвичай обрізати дерева восени починають після опадання листя, коли рослина переходить у стан спокою. В Україні це кінець жовтня — листопад, але строки, звісно, залежать від погоди та регіону.

Насамперед роблять санітарну обрізку: прибирають сухі, пошкоджені, хворі та явно слабкі гілки. Так дерево увійде в зиму з менш загущеною кроною, а навесні йому не доведеться витрачати сили на непотрібні пагони.

Для роботи краще обирати сухий день, коли температура ще не опустилася нижче приблизно -5°C. Не варто обрізати безпосередньо перед сильними морозами: свіжі зрізи можуть постраждати від холоду, потріскатися і стати джерелом інфекцій.

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Поради: коли краще обрізати дерева навесні

Для більшості плодових дерев весна — універсальний час для обрізки.

Яблуні та груші можна обрізати до розпускання бруньок.

можна обрізати до розпускання бруньок. Навесні також обрізають кісточкові культури — вишні, сливи, персики, абрикоси, причому бажано завершити усі роботи до цвітіння.

Обрізку проводять до того, як бруньки розкриються, коли вже немає сильних морозів, але дерево ще не увійшло в активну фазу росту.

Орієнтуватися лише на календар не варто. У різних регіонах строки відрізняються, тому головний орієнтир — погода. Бажано, щоб температура була стабільно вище 0°C, а день — сухим.

Навесні добре видаляти гілки, які ростуть усередину, перетинаються або загущують крону. Саме в цей період зручно омолоджувати старі плодові дерева.

То коли все-таки краще обрізати дерева — восени чи навесні

Однозначної відповіді на це питання немає: усе залежить від того, що саме потрібно зробити.

Якщо хочеш прибрати сухі, хворі та пошкоджені гілки, осінь цілком підходить. Але робити це потрібно після опадання листя і до приходу сильних морозів.

Якщо ж потрібно сформувати крону, омолодити старі посадки, частіше варто обирати весну.

Є й ще одна перевага весни: після зими добре видно, які гілки пережили холод, а які підмерзли. Їх можна видалити під час основної обрізки.

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