Надихнулася Привидом: співачка Lama присвятила пісню українцям і ЗСУ

Українська співачка Lama присвятила пісню українському народу та Збройним Силам України. Каже: надихалася образом Привида Києва.
Нова пісня отримала назву Сильні люди, а її символами стали два пілоти, які візуалізують синергію українського народу та армії. Наша сила й незламність сьогодні надихає весь світ!
— Коли я дізналася про подвиги пілота Привида, я побачила в ньому історію не лише одного воїна, а уособлення всіх героїв, які борються за свою країну.
У цій війні кожен з нас Великовоїн, у кожного громадянина України свій фронт, тому другий пілот — це народ України, який в тилу виконує свою надважливу місію, — розповідає співачка.
У цій війні кожен з нас Великовоїн, у кожного громадянина України свій фронт, тому другий пілот — це народ України, який в тилу виконує свою надважливу місію, — розповідає співачка.
Артистка переконана, що Україна переможе, адже українці сильні, могутні, загартовані. Це є в нашій крові!
А ще — Lama вірить, що українці зможуть врятувати не тільки власну країну, а й весь світ від найбільшого лиха.
А ми радимо також слухати українське та не втрачати віри у перемогу. Підбірка пісень війни, що підіймають дух, вже за посиланням.