KAZKA та Злата Огнєвіч дають благодійні концерти у США: як зірки допомагають Україні

Люди з Європи та США активно допомагають Україні, віддають кошти на благодійність та волонтерять, зокрема завдяки відомим українцям, які не дають світові забути про злочини Росії на нашій землі.

Так співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька дає благодійні концерти у США.

Дуже важко, хочеться додому, але я розумію, що можу зробити тут багато чого, — зізнається Заріцька. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Виконавиця розповідає свою історію світу та збирає кошти на підтримку рідної країни. За словами Олександри, американці розуміють, що в майбутньому війна може торкнутися і їх, тому намагаються допомагати, чим можуть.

Ще одна борчиня культурного фронту Злата Огнєвіч теж у турне з благодійними концертами у США.

Я використовую свій голос зі сцени для того, щоб розповідати, яке жахіття зараз в Україні: про Бучу, закатованих людей, вбитих дітей, — розповідає зі сльозами на очах співачка.

За кілька концертів їй уже вдалося зібрати два мільйони гривень, які підуть на підтримку України. Та Злата не збирається зупинятися.

Українські артисти зараз стали ядром волонтерства та прикладом для багатьох людей. Співачка Lama (Наталя Дзеньків) проводить збір коштів на потреби ЗСУ.