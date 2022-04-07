KAZKA и Злата Огневич дают благотворительные концерты в США: как звезды помогают Украине

Люди из Европы и США активно помогают Украине, отдают средства на благотворительность и волонтерят, в частности, благодаря известным украинцам, которые не дают миру забыть о преступлениях России на нашей земле.

Так, певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая дает благотворительные концерты в США.

Очень тяжело, хочется домой, но я понимаю, что могу сделать здесь многое, — признается Зарицкая. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Исполнительница рассказывает миру свою историю и собирает средства для помощи родной стране. По словам Александры, американцы понимают, что в будущем война может затронуть и их, поэтому пытаются помогать чем могут.

Еще один борец культурного фронта Злата Огневич тоже в турне с благотворительными концертами в США.

Я использую свой голос со сцены для того, чтобы рассказывать, какой ужас сейчас в Украине: о Буче, замученных людях, убитых детях, — рассказывает со слезами на глазах певица.

За несколько концертов ей уже удалось собрать два миллиона гривен, которые пойдут в поддержку Украины. Но на этом Злата не собирается останавливаться.

Украинские артисты сейчас стали ядром волонтерства и примером для многих людей. Певица Lama (Наталья Дзенькив) проводит сбор средств на нужды ВСУ.