Шоу-биз

KAZKA и Злата Огневич дают благотворительные концерты в США: как звезды помогают Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 07 апреля 2022, 21:00
KAZKA та Злата Огнєвіч дають благодійні концерти у США
Фото: Instagram

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