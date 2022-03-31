Певица Lama производит сбор средств на пошив термобелья для ВСУ: как присоединиться

В трудные времена каждый украинец поддерживает свое государство и армию, как может: словом, делом, деньгами. Так певица Lama (Наталья Дзенькив) проводит сбор средств на нужды героев из ВСУ.

Сейчас среди бойцов есть спрос на термобелье. Одна из украинских фабрик согласилась помочь с его производством, однако для этого требуется материальная поддержка.

Исполнительница с командой лично занимается организацией этого сбора и делится отчетами всех расходов в своих соцсетях.

Мы все понимаем, что от безопасности наших героев зависит наша жизнь. Поэтому сейчас мы должны помочь им и вместе одержать в борьбе для всех нас свободу и будущее, — отмечает Lama.

Как я могу присоединиться

Оставляем реквизиты для переводов:

UAH: 5457 0822 2553 1099

USD: 4149 4991 3392 7127

Paypal: [email protected]

Получатель: Nataliia Dzenkiv

Назначение: для нужд ВСУ

Только совместными усилиями мы можем приблизить нашу победу.

Ранее Надя Дорофеева, группа Mozgi, Александр Пономарев, Мята, Виталий Козловский, Наталья Могилевская и другие обратились к гражданам нашей страны, чтобы поддержать нас во время войны. Смотри щемящее обращение украинских звезд к людям.