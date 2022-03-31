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Співачка Lama проводить збір коштів на пошив термобілизни для ЗСУ: як долучитися

Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Березня 2022, 22:02
Збір коштів на потреби ЗСУ - як долучитися
Фото: Instagram

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