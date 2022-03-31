Співачка Lama проводить збір коштів на пошив термобілизни для ЗСУ: як долучитися

У скрутні часи кожен українець підтримує свою державу та армію, як може: словом, ділом, грошима. Так співачка Lama (Наталя Дзеньків) проводить збір коштів на потреби героїв із ЗСУ.

Наразі серед бійців є попит на термобілизну. Одна з українських фабрик погодилася допомогти з її виробництвом, проте для цього потрібна матеріальна підтримка.

Виконавиця з командою особисто займається організацією цього збору й ділиться звітами всіх витрат у своїх соцмережах.

Ми всі розуміємо, що від безпеки наших героїв залежать наші з вами життя. Тому зараз ми маємо допомогти їм і разом вибороти для всіх нас свободу і майбутнє, — зазначає Lama.

Як я можу долучитися

Залишаємо реквізити для переказів:

UAH: 5457 0822 2553 1099

USD: 4149 4991 3392 7127

Paypal: [email protected]

Отримувач: Nataliia Dzenkiv

Призначення: для потреб ЗСУ

Тільки спільними зусиллями ми можемо наблизити нашу перемогу.

Раніше Надя Дорофєєва, гурт Mozgi, Олександр Пономарьов, М’ята, Віталій Козловський, Наталія Могилевська та інші звернулися до громадян нашої країни, щоб підтримати нас під час війни. Дивися щемливе звернення українських зірок до людей.