The Hardkiss — Как ты?: рок-группа сняла клип на песню, посвященную войне в Украине

Украинская рок-группа The Hardkiss сняла клип на песню Как ты? Композиция посвящена полномасштабной войне России против Украины, а также самым родным, о которых мы сейчас беспокоимся.

Я не просила, не просила “рятувати” мене кулями. Той, хто прийшов, проросте тут травою отруйною. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Строки песни рассказывают о боли каждого украинца, о том, что никто из нас не ждет на своей земле российских оккупантов. Фронтвумен группы Юлия Санина признается своим читателям в Instagram, что первый месяц войны не решалась сесть писать, потому что ее охватывала ненависть и ярость.

Однако потом певица решила, что музыка поможет пережить эти эмоции, поэтому нужно “выкричать” боль, сидящую в душе.

— “Как ты?” — новое “я люблю тебя”. Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх.

Самое важное, чтобы ответили на звонок и сообщения, только тогда выдыхаешь, — рассказывает Санина.

Исполнительница уже чувствует, что в будущем напишет песни о благодарности и восхищении украинской нацией, о любви, о надежде.

Слушай песню Как ты? Заработанные деньги пойдут на гуманитарные нужды украинцев.

Не только украинские звезды воспевают несокрушимость украинцев. Известная американская певица Billie Eilish посвятила песню Your Power украинцам.