Шоу-биз

The Hardkiss — Как ты?: рок-группа сняла клип на песню, посвященную войне в Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 12 апреля 2022, 19:32
Дивитися прем'єру кліпу The Hardkiss - Як ти онлайн
Фото: Instagram

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