Розумієш, що ціна помилки може бути високою: Павло Казарін про перепрофілювання у військового

Після 24 лютого багато українців змінили свої професії та роблять усе для своєї Батьківщини. Хтось став волонтером, а комусь стало сил приєднатись до лав ЗСУ.

Журналіст Павло Казарін також змінив рід діяльності під час повномасштабного вторгнення та розповів про військову службу і її складнощі.

Війна — це професія, і її теж треба вчитися.

За два чи три місяці це було б дуже амбіційно говорити, що вдалося перетворитися на професійного військового. Лише вчуся бути професійним військовим та робити все так, щоб побратимам не було за мене соромно.

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Це вимагає роботи над собою, певних знань, досвіду. Намагаєшся звертати увагу на деталі та розумієш, що ціна помилки на війні може бути дуже високою: якщо не безпосередньо для тебе, то для тих, хто буде поруч.

У журналістиці іноді розплата за помилку може наставати згодом. А на війні найчастіше розплата настає моментально.

Про політінформацію для побратимів

Одне з перших правил, коли потрапляєш у нове для себе оточення — це не лізти з порадами, яких ніхто не просить.

Тому якщо хтось просить поради, то завжди намагаюсь бути корисним.

Інформаційна гігієна у воєнний час

Завжди дивувало, як хтось може підписатись на анонімні Telegram-канали.

Як можна довіряти інформації, коли ви не знаєте, хто саме вам її постачає?

Це так само, як довіряти пігулкам, про які ви не знаєте, хто їх виробив і що у них за склад. Тому важливо знати, звідки з’явилась та чи інша інформація і наскільки їй можна довіряти.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що може означати контрнаступ українських військ на Ізюмському напрямку.