Понимаешь, что цена ошибки может быть высокой: Павел Казарин о перепрофилировании в военного

После 24 февраля многие украинцы поменяли свои профессии и делают все для своей Родины. Кто-то стал волонтером, а у кого-то нашлись силы присоединиться к рядам ВСУ.

Журналист Павел Казарин также сменил род деятельности во время полномасштабного вторжения и рассказал о военной службе и ее сложностях.

Война — это профессия, и ей тоже нужно учиться.

За два или три месяца это было бы очень амбициозно говорить, что удалось превратиться в профессионального военного. Только учусь быть профессиональным военным и делать все так, чтобы собратьям не было за меня стыдно.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Это требует работы над собой, знаний, опыта. Пытаешься обращать внимание на детали и понимаешь, что цена ошибки на войне может быть очень высокой, если не непосредственно для тебя, то для тех, кто будет рядом.

В журналистике иногда расплата за ошибку может прийти позже. А на войне чаще всего расплата наступает моментально.

О политинформации для собратьев

Одно из первых правил, когда попадаешь в новое для себя окружение — это не лезть с советами, которых никто не просит.

Поэтому если кто-то просит совета, то всегда стараюсь быть полезным.

Информационная гигиена в военное время

Всегда удивляло, как кто-то может подписаться на анонимные Telegram-каналы.

Как можно доверять информации, если вы не знаете, кто вам ее поставляет?

Это как доверять таблеткам, о которых вы не знаете, кто их произвел и что у них за склад. Поэтому важно знать, откуда появилась та или иная информация и насколько ей можно доверять.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что может означать контрнаступление украинских войск на Изюмском направлении.