Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 мая

Враг думал, что нам нужны какие-то призрачные биолаборатории, чтобы быть сильнее. Откуда же ему было знать, что украинцы от рождения – это люди из стали с живыми пылающими сердцами.

Наша сила только умножается, когда мы на своей земле. А тот, кто пришел к нам издалека, растерял свою вместе с последней каплей достоинства и остатками критического мышления.

Враг обязательно поплатится за все совершенные преступления – не без профессионального участия ВСУ. А пока мирному населению традиционно следует прислушаться к Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 17 мая 2022 года

Противник продолжает наступление в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении.

На Слобожанском направлении противник пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от Харькова и предотвратить их выход на государственную границу Украины.

Враг пытался вести боевые действия в направлении Терновой, безуспешно.

Усилия авиации противника пытаются поразить объекты в Восточной операционной зоне и промышленные объекты в глубине территории Украины.

Оккупанты ведут подготовку к наступлению силами подразделений, сосредоточенных в районе Изюма.

На Славянском направлении противник проводит доукомплектование и пополняет потери, пытается возобновить наступление.

На Донецком направлении враг бил по нашим защитникам из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголово. В направлении населенного пункта Лиман, по результатам боевых действий, успеха не имеет, пытался усилить группировку своих войск.

На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское, понесли потери.

На Авдеевском направлении враг действовал в направлении населенного пункта Сухая Балка. Совершил обстрелы отдельных позиций Сил обороны кассетными боеприпасами.

В Мариуполе главные усилия враг сосредоточил на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода Азовсталь. Продолжаются массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Бахмутском направлении противник ведет боевые действия в районах Тошковки и Пылыпчатиного. В районе Горного российские оккупанты понесли потери и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не проводил. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по Малиновке.

На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, безуспешно.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил, производил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка.

Силы обороны Украины произвели огневое поражение полевого состава боеприпасов противника в районе населённого пункта Давыдов Брод.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении.

Напомним, ранее экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о том, сможет ли Украина вернуть свои границы до зимы.