Україна

Потужні вибухи у Дніпрі та Харкові: що відомо та які руйнування

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 18 Травня 2022, 08:15
Руйнування після вибухів у Дніпрі

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