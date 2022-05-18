Потужні вибухи у Дніпрі та Харкові: що відомо та які руйнування

Неспокійними ніч та ранок були у кількох регіонах України. Так, вибухи чули в Дніпрі та Харкові. Розповідаємо, що відомо про атаки станом на ранок 18 травня.

Вибухи у Дніпрі

Ворог здійснив атаку по Дніпру ранком 18 травня. Таку інформацію підтверджує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, одну з ракет вдалося збити українським силам ППО. Втім, не минулося без потерпілих. Уламки снаряду впали приватне подвір’я, поранено жінку.

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Також внаслідок обстрілу пошкоджені два будинки.

Ще одна ракета влучила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.

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Вибухи у Харкові

Потужні вибухи чули у Харкові. Місцеві жителі кажуть, що після вибуху в місті розпочалася пожежа.

Чекаємо на офіційне підтвердження інформації.

Вибухи в Миколаєві

Здригнулись від вибухів ранком 18 травня і в Миколаєві.

Близько 05:45 у місті пролунав вибух. За словами очевидців, над містом пролетіла ракета. Інформація про можливі руйнування та потерпілих уточнюється.

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