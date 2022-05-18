Мощные взрывы в Днепре и Харькове: что известно и какие разрушения

Беспокойными ночь и утро были в нескольких регионах Украины. Взрывы были слышны в Днепре и Харькове. Рассказываем, что известно об атаках по состоянию на утро 18 мая.

Взрывы в Днепре

Враг совершил атаку по Днепру утром 18 мая. Такую информацию подтверждает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, одну из ракет удалось сбить украинским силам ПВО. Впрочем, не обошлось без пострадавших. Обломки снаряда упали в частный двор, ранена женщина.

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Также в результате обстрела повреждены два дома.

Еще одна ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.

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Взрывы в Харькове

Мощные взрывы прогремели в Харькове. Местные жители говорят, что после взрыва в городе начался пожар.

Ждем официального подтверждения информации.

Взрывы в Николаеве

Утром 18 мая российские военные ударили по Николаеву.

Около 05:45 в городе раздался взрыв. По словам очевидцев, над городом пролетела ракета. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Тем временем советуем почитать о том, когда в России закончатся ракеты. Свое мнение по этому поводу высказал ранее военный эксперт Олег Жданов.