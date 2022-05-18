Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что планирует Россия и почему обстреливает пограничные города

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что планирует враг и почему постоянно обстреливает пограничные населенные пункты.
Россияне обстреливают Сумскую область именно для того, чтобы нам казалось, что она стала активной точкой на военной карте.
Это делается с абсолютно очевидной целью: отвлечь внимание и рассредоточить наши ресурсы и резервы.
Это делается с абсолютно очевидной целью: отвлечь внимание и рассредоточить наши ресурсы и резервы.
Им это необходимо, чтобы не дать нам возможности маневрировать ими и переместить их в места, где ведутся ожесточенные бои, то есть на Донбасс.
Поэтому я не удивлюсь, если завтра мы услышим об обстрелах и в Черниговской области или об обострении ситуации в Приднестровье. Это все совершенно очевидно и предсказуемо.
Очень трудно говорить об их военных целях, потому что существует такое понятие как военная целесообразность, а существует еще политический заказ.
А здесь просматривается именно политическая составляющая, а именно попытка противника дойти полностью до границы Луганской области и объявить о политической победе и так называемом освобождении “ОРДЛО”. Военного смысла здесь нет.
Российские военные и сами это понимают, потому что они продолжают хаотично наступать.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, когда в России закончатся ракеты.