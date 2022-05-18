Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что планирует Россия и почему обстреливает пограничные города

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что планирует враг и почему постоянно обстреливает пограничные населенные пункты.

Россияне обстреливают Сумскую область именно для того, чтобы нам казалось, что она стала активной точкой на военной карте.

Это делается с абсолютно очевидной целью: отвлечь внимание и рассредоточить наши ресурсы и резервы.

Им это необходимо, чтобы не дать нам возможности маневрировать ими и переместить их в места, где ведутся ожесточенные бои, то есть на Донбасс.

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Поэтому я не удивлюсь, если завтра мы услышим об обстрелах и в Черниговской области или об обострении ситуации в Приднестровье. Это все совершенно очевидно и предсказуемо.

Какие военные цели РФ по состоянию на 18 мая

Очень трудно говорить об их военных целях, потому что существует такое понятие как военная целесообразность, а существует еще политический заказ.

А здесь просматривается именно политическая составляющая, а именно попытка противника дойти полностью до границы Луганской области и объявить о политической победе и так называемом освобождении “ОРДЛО”. Военного смысла здесь нет.

Российские военные и сами это понимают, потому что они продолжают хаотично наступать.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, когда в России закончатся ракеты.