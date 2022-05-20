Россиянам ни крохи не останется. Сколько стоит России один день войны?

Война не проходит бесследно для обеих сторон. Как бы Россия ни пыталась причинить Украине вред: уничтожить города, запугать людей, пошатнуть экономику, она все равно теряет больше.

В России думали, что такая сравнительно небольшая страна долго не продержится и никто не будет помогать Украине. Но нет же! Многие страны объединились против общего врага.

По подсчетам военных аналитиков, Россия тратит на войну в Украине в среднем $1 млрд в день.

Это деньги из федерального бюджета РФ. Из него же финансируется строительство инфраструктурных объектов по всей России: школ, больниц, дорог и стадионов. Правительство могло бы сделать свою страну лучше, но оно решило вторгнуться в чужую.

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Сколько стоит техника армии России

Техника, которую используют в Украине российские военные, стоит дороже, чем строительство нового детского сада.

Танк Т-90 — $4,5 млн

А детский сад, который откроют в мае в Белгородской области — $2 млн.

За один такой танк, который убивает украинских детей, российская власть могла бы построить два детских сада для будущего их детей!

Истребитель СУ-35 — $83 млн



ВСУ сбило десяток таких — это $830 млн. В то же время самая дорога школа России — Газпром школа — стоит $76 млн.

За деньги, которые российское государство потратило на истребители, уничтожающие наши школы и ВУЗы, Россия могла бы построить десять “элитных” школ, и еще бы осталось.

Вертолет КА-52 “аллигатор” — $16 млн

В Украине были уничтожены десятки таких вертолетов. В то же время в Нижнегородской области объездная дорога вокруг Балахны оценивают в $260 млн. Это 48 км новой магистрали, что может избавить город от пробок.

Ракетный комплекс Искандер-М — $100 млн

ВСУ уничтожили несколько таких комплексов. Во время пандемии в Москве открыли новую инфекционную больницу стоимостью $350 млн.

Пять уничтоженных Искандер-М — две современные больницы в столице.

Самый современный и технологичный стадион в Санкт-Питербурге — Газпром Арена — стоит $650 млн. В 2022 году этот стадион должны был принимать Лигу Чемпионов, но из-за войны, которую развязала Россия, нет ни Лиги Чемпионов, ни крейсера Москва.

Эксперты говорят, что Путин боится бунта и не отправляет на войну москвичей. Ранее Вадим Денисенко рассказывал о ситуации в России.