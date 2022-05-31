Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 31 травня

Керівники так званої другої армії світу так в собі вбачали великих воєнних стратегів, що змогли екстерном перевести своїх військових у стан німецького війська зразка 1945 року — змучені, виснажені, деморалізовані.

Залишилось дочекатись фінальної сцени у бункері. А поки ми продовжуємо свою боротьбу з російськими окупантами та віримо в ЗСУ, які очищають Україну від небажаних гостей.

Мирному населенню поки варто дослухатись до Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 31 травня 2022 року

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

На Харківському напрямку активних дій ворог не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій українських підрозділів.

Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

У напрямку населеного пункту Курулька намагався штурмувати, успіху не мав. Війська ворога відійшли на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

На Лиманському напрямку перегруповується та готується до наступу.

На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.

В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка на Херсонщині, що призвело до панічних настроїв серед ворожих підрозділів.

На Криворізькому напрямку обстрілює позиції українських сил з артилерії, веде контрбатарейну боротьбу.

Нагадаємо, напередодні Олексій Арестович заявив, що спецоперацію Україна вже виграла, але війну ще належить перемогти.