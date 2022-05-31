Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 31 мая

Руководители так называемой второй армии мира так видело в себе крупных военных стратегов, что умудрилось экстерном перевести собственных военных в состояние немецкого войска образца 1945 года — измученных, истощенных, деморализованных армейцев.

Осталось дождаться финальной сцены в бункере. А пока мы продолжаем борьбу с российскими оккупантами и верим в ВСУ, которые очищают Украину от нежелательных гостей.

Мирному населению же следует прислушаться к Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине на 31 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине по состоянию на 31 мая 2022 года

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению.

На Харьковском направлении активных действий враг не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий украинских сил.

Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск.

В направлении населенного пункта Курулько попытался штурмовать, безуспешно. Отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении враг, помимо артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районе Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары около Соледара и Северска.

На Лиманском направлении враг перегруппируется и готовится к наступлению.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.

На Северодонецком направлении противник ведет штурм около Северодонецка, Тошковки и Устиновки, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и восполнить потери.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и другие.

В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди оккупантов.

На Криворожском направлении противник из артиллерии обстреливает наши войска и ведет контрбатарейную борьбу.

Напомним, накануне Алексей Арестович заявил, что спецоперацию Украина уже выиграла, но войну еще предстоит выиграть.