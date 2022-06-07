Банк сочли неплатежеспособным: что это значит и что делать вкладчикам

Как только в информационном пространстве появляются сообщения о том, что у какого-то банка проблемы, возле его отделений и банкоматов сразу образуются огромные очереди. Что же делать, если твой банк сочли неплатежеспособным?

Например, недавно Национальный банк Украины признал один из старейших украинских банков Мегабанк именно неплатежеспособным. Как сообщают в НБУ, его кредитный портфель был очень плохого качества, а проблемы у него были еще до начала полномасштабного вторжения.

Как реагировать вкладчикам и какие действия руководства банка привели его в столь затруднительную ситуацию, на этот раз поможет разобраться Закон Украины О гарантировании вкладов физических лиц.

Сейчас также смотрят

Что такое неплатежеспособный банк

Неплатежеспособный банк — это банк, который не может в течение одного месяца выполнить законные требования кредиторов.

В его системе наблюдается уменьшение размера регулятивного капитала или нормативов капитала банка до одной трети от минимально необходимого уровня, определяемого НБУ.

После чего банк могут признать неплатежеспособным

Существует несколько оснований для внесения банка в перечень неплатежеспособных. Например, сначала НБУ может признать его проблемным. Об этом не указывается ни в каких официальных источниках, информация считается банковской тайной, а самому банку предоставляется около 180 дней для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

В основном к признанию банка проблемным или неплатежеспособным приводит невыполнение значительного количества или всех обязательств перед физическими лицами, предпринимателями, малым и средним бизнесом, а также ФОПами.

Если банк не занимается урегулированием собственной деятельности, НБУ вправе признать его неплатежеспособным и перейти к процедуре вывода банка с рынка.

Кроме того, если за тот период, пока у проблемного банка есть время на урегулирование собственной деятельности, наблюдаются повторные основания для внесения его в список проблемных, его также могут признать неплатежеспособными.

Как узнать, что банк признан неплатежеспособным

Когда НБУ принимает решение о неплатежеспособности банка, он должен уведомить об этом участников банка и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме того, должно быть опубликовано решение с обоснованием признания банка неплатежеспособным. Текст обычно публикуется на страницах официального интернет-представительства и печатных газет Голос України или Урядовий кур’єр.

Что будет с неплатежеспособным банком

В первую очередь исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц не позднее следующего рабочего дня после признания банка неплатежеспособным должна назначить временную администрацию, которая, в свою очередь, должна создать план урегулирования.

Туда можно включить такие действия, как возмещение средств вкладчикам, вывод неплатежеспособного банка с рынка. Кроме того, Фонд может предложить НБУ отозвать лицензию банка и начать процесс его ликвидации.

Что ждет клиентов банка, признанного неплатежеспособным

Согласно Закону о гарантировании вкладов физических лиц вкладчики смогут получить возмещение в полном объеме от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Однако во время военного положения средства самих акционеров и связанных с ними лиц в случае банкротства банка не возмещаются в полном объеме.

Что делать, если твой банк признан неплатежеспособным

Как поясняет Фонд гарантирования вкладов, вкладчики имеют право на возмещение средств в полном объеме вместе с начисленными процентами в течение действия военного положения и три месяца после его окончания.

Для того чтобы получить деньги, необходимо обратиться в любое отделение банков-агентов Фонда. С собой нужно иметь паспорт и ИНН.

Кроме того, можно обратиться в сам Фонд в случае возникновения любых вопросов о получении гарантированной суммы. Это можно сделать как в устном виде, позвонив по бесплатному номеру 0-800-308-108, так и в письменном — отправив заявления на e-mail [email protected] или по почте по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053.

Более подробно можно ознакомиться с правилами подачи заявления на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов в разделе Обращения граждан.

Несмотря на то, что экономика страны должна работать и люди, по возможности, должны жить по-прежнему, все равно нужно пытаться экономить.

Читай, что независимый финансовый советник Алексей Драчов рассказал о том, как вести бюджет во время войны, можно ли хранить деньги на депозите во время войны и что делать с кредитами.