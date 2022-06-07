Банк сочли неплатежеспособным: что это значит и что делать вкладчикам

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 июня 2022, 10:00
Банк визнали неплатоспроможним
Фото: Pexels, Unsplash

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