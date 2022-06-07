Банк сочли неплатежеспособным: что это значит и что делать вкладчикам

Как только в информационном пространстве появляются сообщения о том, что у какого-то банка проблемы, возле его отделений и банкоматов сразу образуются огромные очереди. Что же делать, если твой банк сочли неплатежеспособным?
Например, недавно Национальный банк Украины признал один из старейших украинских банков Мегабанк именно неплатежеспособным. Как сообщают в НБУ, его кредитный портфель был очень плохого качества, а проблемы у него были еще до начала полномасштабного вторжения.
Как реагировать вкладчикам и какие действия руководства банка привели его в столь затруднительную ситуацию, на этот раз поможет разобраться Закон Украины О гарантировании вкладов физических лиц.
Неплатежеспособный банк — это банк, который не может в течение одного месяца выполнить законные требования кредиторов.
В его системе наблюдается уменьшение размера регулятивного капитала или нормативов капитала банка до одной трети от минимально необходимого уровня, определяемого НБУ.
Существует несколько оснований для внесения банка в перечень неплатежеспособных. Например, сначала НБУ может признать его проблемным. Об этом не указывается ни в каких официальных источниках, информация считается банковской тайной, а самому банку предоставляется около 180 дней для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.
В основном к признанию банка проблемным или неплатежеспособным приводит невыполнение значительного количества или всех обязательств перед физическими лицами, предпринимателями, малым и средним бизнесом, а также ФОПами.
Если банк не занимается урегулированием собственной деятельности, НБУ вправе признать его неплатежеспособным и перейти к процедуре вывода банка с рынка.
Кроме того, если за тот период, пока у проблемного банка есть время на урегулирование собственной деятельности, наблюдаются повторные основания для внесения его в список проблемных, его также могут признать неплатежеспособными.
Когда НБУ принимает решение о неплатежеспособности банка, он должен уведомить об этом участников банка и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Кроме того, должно быть опубликовано решение с обоснованием признания банка неплатежеспособным. Текст обычно публикуется на страницах официального интернет-представительства и печатных газет Голос України или Урядовий кур’єр.
В первую очередь исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц не позднее следующего рабочего дня после признания банка неплатежеспособным должна назначить временную администрацию, которая, в свою очередь, должна создать план урегулирования.
Туда можно включить такие действия, как возмещение средств вкладчикам, вывод неплатежеспособного банка с рынка. Кроме того, Фонд может предложить НБУ отозвать лицензию банка и начать процесс его ликвидации.
Согласно Закону о гарантировании вкладов физических лиц вкладчики смогут получить возмещение в полном объеме от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Однако во время военного положения средства самих акционеров и связанных с ними лиц в случае банкротства банка не возмещаются в полном объеме.
Как поясняет Фонд гарантирования вкладов, вкладчики имеют право на возмещение средств в полном объеме вместе с начисленными процентами в течение действия военного положения и три месяца после его окончания.
Для того чтобы получить деньги, необходимо обратиться в любое отделение банков-агентов Фонда. С собой нужно иметь паспорт и ИНН.
Кроме того, можно обратиться в сам Фонд в случае возникновения любых вопросов о получении гарантированной суммы. Это можно сделать как в устном виде, позвонив по бесплатному номеру 0-800-308-108, так и в письменном — отправив заявления на e-mail [email protected] или по почте по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053.
Более подробно можно ознакомиться с правилами подачи заявления на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов в разделе Обращения граждан.
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