Банкрутство — не вирок: чому для фізичної особи це гарний вихід зі складної ситуації

Ще на початку століття у світі почало формуватися уявлення, що банкрутство — це вирок. Однак насправді це міф, оскільки банкрутство може значно полегшити вихід зі скрутного становища.

Зараз для всіх підприємців в Україні складний час, а гроші не падають з неба, тож борги та труднощі — це нормальна практика.

Фінансових труднощів не варто соромитись, адже навіть відомі бізнесмени не можуть уникнути криз. До прикладу, Дональда Трампа визнавали банкрутом чотири рази.

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Про всі нюанси банкрутства, як його ініціювати і як це може тебе врятувати, розповіла керуюча партнерка юридичної компанії NOBILI Наталія Тищенко. Вона входить у п’ятірку найкращих юристів у справах про банкрутства.

Як ініціювати процедуру банкрутства і чому це вигідно

Стати банкрутом — це реальна можливість позбутися великої суми боргу й розпочати нове життя.

Таку процедуру можна ініціювати:

Якщо твій борг перевищує 30 прожиткових мінімумів — 195 тис. грн. Якщо понад два місяці ти не сплачуєш кредит, а розмір боргу перевищує 50% місячних платежів кредитних зобов’язань.

У другому випадку треба отримати статус загрози неплатоспроможності. Завіряється це постановою у виконавчому провадженні.

Це означатиме, що у тебе немає майна, на яке можна звернути стягнення, або є вагомі обставини, що унеможливлюють сплату боргу найближчим часом.

Що треба для оформлення неплатоспроможності

Якщо у тебе є заборгованості обов’язкових платежів, тоді проста загроза неплатоспроможності не спрацює.

Податки та збори, штрафи та інші фінансові стягнення не входять до суми боргу.

В такому разі потрібно відкривати судове провадження про неплатоспроможність (банкрутство) у господарському суді.

Процедура з відкриття банкрутства триватиме від шести місяців до року.

Заява до суду — це юридичний документ з чималою кількістю додатків, тож треба набратися терпіння чи доручити це адвокату.

Скільки коштує суд

Перш ніж подавати до суду, підрахуй, чи вистачить у тебе грошей.

Адже найкращим консультантом у поданні заяви на банкрутство є арбітражний керівник. Окрім цього, знадобляться послуги адвоката, за них треба платити.

Юридична допомога і консультація — далеко не всі витрати.

Під час оформлення судової заяви тобі обов’язково доведеться сплатити авансування основної винагороди арбітражного керівника одразу за три місяці та надати до суду відповідні докази.

Така сума винагороди за один місяць дорівнює п’ятьом прожитковим мінімумам. Якщо ти працездатна особа, то на сьогодні доведеться віддати трошки більше за 37 тис. грн.

Відповідно до законодавства тебе як заявника не можуть звільнити чи відстрочити авансування винагороди для арбітражного керівника.

Якщо ж грошей на такі витрати стане і є величезне бажання вирватися з боргової ями, то можна реструктуризувати борг.

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Що таке реструктуризація боргу та чим вона допоможе

Реструктуризувати борг означає домовитися з кредитором про відстрочення виплат заборгованостей за основною сумою кредиту і за відсотками.

Отож, якщо термін сплати боргу уже ось-ось настане, а грошей погасити його немає, то можна домовитися про новий графік платежів, який ти точно зможеш осилити.

Щоб розпочати процедуру реструктуризації, повинно минути не менше ніж 120 днів від моменту відкриття провадження.

Тоді тобі повністю роблять перерозрахунок та новий графік виплат боргів, який мають погодити кредитори та арбітражний керівник.

Якщо ж ти порушуєш уже реструктуризований графік виплат, то кредитор матиме повне право позиватися до суду, де вимагатиме розпочати процедуру погашення боргів.

Що передбачає процедура погашення боргів

Якщо така процедура набуває чинності, то це фактично розпочинає продаж вашого майна, гроші з якого підуть на погашення боргу кредиторам.

Втім, вилучити можуть не все твоє майно. Існує низка обмежень, про які важливо знати. Майно, яким не можна розрахуватися з кредиторами:

Нерухомість, у якій мешкає твоя родина.

Квартира має бути не більше ніж 60 кв. м або житловою площею не більше ніж 13,65 кв. м на кожного члена сім’ї боржника, чи житловий будинок не більше ніж 120 кв. м.

Речі які коштують не більш як десять прожиткових мінімумів.

Всі виплати соціального характеру, пенсійні виплати.

Як емоційно полегшити процедуру банкрутства

Судові тяганини — це не завжди легко в емоційному плані, тому Наталія Тищенко рекомендує наймати адвоката, який представлятиме твої інтереси.

Однак від тебе вимагатиметься максимальне сприяння суду. Чим чистіші твої справи, чим менше ти намагався(-лася) уникнути покарання, тим спокійнішою і простішою буде процедура.

Якщо ж ти маєш гріхи за душею, які намагаєшся приховати, то судова справа буде затягуватися задля пошуку відповідної інформації та її підтвердження. А якщо твоя інформація виявиться недостовірною, суд може навіть закрити справу.

Важливо врахувати, що угоди, які ти укладав(-ла) до справи про банкрутство, будуть перевіряти.

Тож якщо протягом одного – трьох років до процедури ти переписав(-ла) на когось майно за заниженою ціною чи оформив(-ла) розлучення, щоб приховати актив, усе це доведеться повертати або визнавати договори недійсними.

Головні плюси та мінуси банкрутства

Заборгованість буде повністю списана і погашена. З тебе не зможуть стягнути більше майна, ніж було на момент проведення процедури. Скасовуються всі арешти. Якщо це іпотечна заборгованість у валюті, то така процедура дасть значні переваги під час реструктуризації.

Однак не можна забувати й про мінуси:

Якщо борг відносно маленький, то сума входження у процедуру може виявитися навіть більшою, тому треба зважити доцільність входження у банкрутство. За окремим рішенням суду можуть заборонити виїзд за кордон. Якщо будуть махінації з активами угоди, ці активи можуть оскаржити і майно повернути до ліквідаційної маси. Перед укладанням кредитних договорів, договорів позики, застави доведеться повідомляти іншу сторону договору про банкрутство. Протягом трьох років після визнання тебе банкрутом не можна вважатися особою з бездоганною діловою репутацією. Протягом п’яти років ти не маєш права повторно ініціювати відкриття нової справи про банкрутство щодо себе.

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