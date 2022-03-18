Від боргів до виїзду за кордон — як отримати безкоштовну правову допомогу під час війни

Очільник Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги Олександр Баранов розповів, з якими запитами звертаються зараз люди до нього та як отримати юридичну підтримку.

З початку повномасштабного вторгнення дуже багато питань щодо воєнного стану та мобілізації. Також часто питали про те, як люди можуть виїжджати з країни та які мають бути документи.

Трохи згодом з’явились питання, як можна отримувати пенсії, аліменти та інші соціальні виплати. Або ж що робити тим, у кого арештовані рахунки, борги та виконавчі провадження.

Звісно, з’являються питання і щодо відновлення документів. Часто звертаються щодо допомоги через неможливість виїхати за кордон, оскільки мають якісь борги, а доступу до державних реєстрів немає. Допомогу в цьому питанні також можна отримати безоплатно.

Хто може отримати безоплатну правову допомогу

Будь-який мешканець України має право на первинну безоплатну правову допомогу. Тобто це консультації та роз’яснення.

Існує також вторинна правова допомога, що передбачає представництво в судах. На такий вид підтримки можуть розраховувати окремі категорії.

Серед них малозабезпечені люди, або ж інші вразливі верстви населення, яким держава забезпечує якісь соціальні гарантії. До них відносяться ветерани війни, внутрішньопереміщені особи, усі діти, люди з інвалідністю та інші.

Як отримати безоплатну правову допомогу

Щоб отримати безоплатну правову допомогу, необхідно звернутися на гарячу лінію 0 800 213 103 Координаційного центру з надання правової допомоги.

Можна скористуватись спеціальною формою на сайті, або ж написати у месенджерах. Звісно у тих, регіонах, де порівняно безпечно, є можливість прийти у фізичний офіс.

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