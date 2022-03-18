От долгов до выезда за границу — как получить бесплатную правовую помощь во время войны

Глава Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи Александр Баранов рассказал, с какими запросами обращаются сейчас люди к нему и как получить юридическую поддержку.

С начала полномасштабного вторжения очень много вопросов по военному состоянию и мобилизации. Также часто спрашивали о том, как люди могут уезжать из страны и какие должны быть документы.

Немного погодя появились вопросы, как можно получать пенсии, алименты и другие социальные выплаты. Или что делать тем, у кого арестованы счета, долги и исполнительные производства.

Конечно, появляются вопросы и по восстановлению документов. Часто обращаются за помощью из-за невозможности выехать за границу, поскольку имеют какие-то долги, а доступа к государственным реестрам нет. Помощь в этом вопросе также можно получить бесплатно.

Кто может получить бесплатную правовую помощь

Любой житель Украины имеет право на первичную безвозмездную правовую помощь. То есть, это консультации и разъяснения.

Существует также вторичная правовая помощь, предусматривающая представительство в судах. На такой вид поддержки могут рассчитывать отдельные категории.

Среди них малообеспеченные люди, или другие уязвимые слои населения, которым государство обеспечивает какие-то социальные гарантии. К ним относятся ветераны войны, внутриперемещенные, все дети, люди с инвалидностью и другие.

Как получить бесплатную правовую помощь

Чтобы получить бесплатную правовую помощь, необходимо обратиться на горячую линию 0 800 213 103 Координационного центра по оказанию правовой помощи.

Можно воспользоваться специальной формой на сайте, или же написать в мессенджерах. Конечно, в тех регионах, где сравнительно безопасно, есть возможность прийти в физический офис.

Кроме того, жизнь не останавливается даже во время войны, а для влюбленных это уже стало фоном в предоставлении брачных обетов. Читай, как жениться во время войны и заявить всему миру не только о своей любви, но и о несгибаемой вере в счастливое будущее.