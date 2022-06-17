Банкротство — не приговор: почему для физического лица это хороший выход из сложной ситуации

Еще в начале столетия в мире начало формироваться мнение, что банкротство — это приговор. Однако на самом деле это миф, так как банкротство может значительно облегчить выход из затруднительного положения.

Сейчас для всех предпринимателей в Украине сложное время, а деньги не падают с неба, так что долги и трудности — это нормальная практика.

Финансовых трудностей не стоит стесняться, ведь даже известные бизнесмены не могут избежать кризисов. Например, Дональда Трампа признавали банкротом четыре раза.

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Обо всех нюансах банкротства, как его инициировать и как это может тебя спасти, рассказала управляющий партнер юридической компании NOBILI Наталья Тищенко. Она входит в пятерку лучших юристов по делам о банкротстве.

Как инициировать процедуру банкротства и почему это выгодно

Стать банкротом — это реальная возможность избавиться от большой суммы долга и начать новую жизнь.

Такую процедуру можно инициировать:

Если твой долг превышает 30 прожиточных минимумов — 195 тыс. грн. Если больше двух месяцев ты не платишь кредит, а размер долга превышает 50% месячных платежей кредитных обязательств.

Во втором случае нужно получить статус угрозы неплатежеспособности. Заверяется это постановлением в исполнительном производстве.

Это будет означать, что у тебя нет имущества, на которое можно обратить взыскание, или есть веские обстоятельства, исключающие уплату долга в ближайшее время.

Что нужно для оформления неплатежеспособности

Если у тебя есть задолженности по обязательным платежам, то здесь простая угроза неплатежеспособности не сработает.

Налоги и сборы, штрафы и другие финансовые взыскания не входят в сумму долга.

Здесь нужно открывать судебное производство о неплатежеспособности (банкротство) в хозяйственном суде.

Процедура открытия банкротства продлится от шести месяцев до года.

Заявление в суд — это юридический документ с немалым количеством приложений, поэтому нужно набраться терпения или поручить это адвокату.

Сколько стоит суд

Прежде чем подавать в суд, подсчитай, хватит ли у тебя денег на это.

Ведь лучшим консультантом по представлению заявления на банкротство является арбитражный руководитель. Кроме того, понадобятся услуги адвоката, за них нужно платить.

Юридическая помощь и консультация — далеко не все расходы.

При оформлении судебного заявления тебе обязательно придется уплатить авансирование основного вознаграждения арбитражного руководителя сразу за три месяца и предоставить в суд соответствующие доказательства.

Такая сумма вознаграждения за один месяц равняется пяти прожиточным минимумам. Если ты трудоспособный человек, то на сегодняшний день придется отдать немного больше 37 тыс. грн.

Согласно нормам законодательства тебя как заявителя не могут избавить или отсрочить авансирование вознаграждения для арбитражного руководителя.

Если же денег на такие расходы будут, как и огромное желание вырваться из долговой ямы, можно реструктуризировать долг.

Что такое реструктуризация долга и чем она поможет

Реструктуризировать долг значит договориться с кредитором об отсрочке выплат задолженностей по основной сумме кредита и процентам.

Если срок уплаты долга должен наступить уже вот-вот, а денег погасить его нет, то можно договориться о новом графике платежей, который ты точно сможешь осилить.

Чтобы начать процедуру реструктуризации, должно пройти не менее 120 дней с момента открытия производства.

Тогда тебе полностью производят перерасчет и делают новый график выплат долгов, согласованный кредиторами и арбитражным руководителем.

Если же ты нарушаешь реструктуризированный график выплат, то у кредитора будет полное право подать на тебя в суд с требованием начать процедуру погашения долгов.

Что предполагает процедура погашения долгов

Если такая процедура вступает в силу, это фактически начинает продажу вашего имущества, деньги с которого пойдут на проведение долга кредиторам.

Однако не все твое имущество могут забрать. Существует ряд ограничений, о которых важно знать. Имущество, которым нельзя рассчитаться с кредиторами:

Недвижимость, в которой живет твоя семья.

Квартира должна быть не более 60 кв. м, или жилой площадью не более 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника, или жилой дом не более 120 кв. м.

Вещи, которые стоят не более десяти прожиточных минимумов.

Все выплаты социального характера, пенсионные выплаты.

Как эмоционально облегчить процедуру банкротства

Судебные волокиты — это не всегда просто в эмоциональном плане, поэтому Наталья Тищенко рекомендует нанимать адвоката, представляющего твои интересы.

Однако от тебя потребуется максимальное содействие суду. Чем чище твои дела, чем меньше ты пытался(-лась) избежать наказания, тем спокойнее и проще будет процедура.

Если же у тебя есть грехи за душой, которые пытаешься скрыть, то судебное дело будет затягиваться для поиска соответствующей информации и ее подтверждения. А если твоя информация окажется недостоверной, суд может даже закрыть дело.

Важно учесть, что сделки, которые ты заключал(-а) до дела о банкротстве, будут проверять.

Если в течение одного – трех лет до процедуры ты переписал(-а) на кого-либо имущество по заниженной цене или оформил(-а) развод, чтобы скрыть актив, то все это придется возвращать или признавать договоры недействительными.

Главные плюсы и минусы банкротства

Задолженность будет полностью списана и погашена. С тебя не смогут взыскать больше имущества, чем было до момента проведения процедуры. Отмена все арестов. Если это ипотечная задолженность в валюте, такая процедура даст значительные преимущества при реструктуризации.

Однако нельзя забывать и о минусах:

Если долг относительно маленький, то сумма вхождения в процедуру может оказаться даже большей, поэтому следует учесть целесообразность вхождения в банкротство. По отдельному решению суда может запретить выезд за границу. Если будут махинации с активами сделки, эти активы могут оспорить, а имущество вернуть в ликвидационную массу. Перед заключением кредитных договоров, договоров займа, залога придется уведомлять другую сторону договора о банкротстве. В течение трех лет после признания тебя банкротом нельзя считаться лицом с безупречной деловой репутацией. В течение пяти лет ты не имеешь права повторно инициировать открытие нового дела о банкротстве.

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