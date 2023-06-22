Не все потеряно! Как вернуть деньги через Дію, если твой банк обанкротился

Бывают в жизни ситуации, когда кажется — все потеряно. Однако в случае банкротства банка вкладчики все же могут надеяться на возврат средств.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Кроме того, вернуть средства можно будет не путем долгих процессов, а всего в несколько кликов через Дію.

Подписали меморандум с Фондом гарантирования вкладов и уже работаем над новой услугой в Дії.

Банк обанкротился: как вернуть средства через Дію

Вернуть средства, по словам Михаила Федорова, можно будет через приложение Дія после подачи заявления о возмещении средств.

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Затем следует проверить сумму выплаты. После этого остается в банках-агентах Фонда выбрать имеющийся или открыть новый счет єПідтримка, на который позже и поступят денежные средства.

Сегодня нужно возместить около 3,2 млрд грн, а это 1,4 млн счетов украинцев.

Таким образом, Дія поможет сотням тысяч украинцев вернуть свои деньги без походов в банки.

Правда, есть важное условие: твой банк должен быть участником программы Фонда гарантирования вкладов.

Также раньше мы рассказывали, почему для физического лица банкротство — это хороший выход из сложной ситуации.

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