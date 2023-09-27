Как быстро высушить листья для аппликации в домашних условиях: важные лайфхаки

Гербарий используют с разными целями. К примеру, для выполнения каких-то заданий школьной программы, для декорирования помещения, создания композиций и т.д.
А чтобы листья не испортились, нужно точно знать, как их правильно сушить. Как быстро высушить листья для аппликации в домашних условиях — читай в материале.
Важно собирать листья не после дождя. Ведь сырой материал будет храниться недолго и испортится. Выбирай листья разного размера и окраски, разной формы и структуры.
Таким образом у тебя получится более яркая работа. Для яркого оттенка листьев можно завосковать их с помощью утюга. Кроме этого важно понимать, что листья должны быть без гнили.
Проверенный народный метод — составление листьев между страницами старой ненужной книги. Каждый лист перед этим нужно проложить с обеих сторон бумажной салфеткой. Такой метод займет немало времени, но листья засушатся равномерно и правильно.
Важно помнить, что растения следует гладить на поверхности, которую потом не жалко выбросить, например, на больших листах бумаги. Сверху на лист перед глажкой тоже нужно положить лист газетной бумаги или бумажную салфетку. После этого приступай к засушиванию. Следи за тем, чтобы процесс проходил максимально безопасно.
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