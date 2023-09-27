Как быстро высушить листья для аппликации в домашних условиях: важные лайфхаки

Гербарий используют с разными целями. К примеру, для выполнения каких-то заданий школьной программы, для декорирования помещения, создания композиций и т.д.

А чтобы листья не испортились, нужно точно знать, как их правильно сушить. Как быстро высушить листья для аппликации в домашних условиях — читай в материале.

Как быстро высушить листья для аппликации: правила подготовки

Важно собирать листья не после дождя. Ведь сырой материал будет храниться недолго и испортится. Выбирай листья разного размера и окраски, разной формы и структуры.

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Таким образом у тебя получится более яркая работа. Для яркого оттенка листьев можно завосковать их с помощью утюга. Кроме этого важно понимать, что листья должны быть без гнили.

Как быстро высушить листья для аппликации: способ с книгой

Проверенный народный метод — составление листьев между страницами старой ненужной книги. Каждый лист перед этим нужно проложить с обеих сторон бумажной салфеткой. Такой метод займет немало времени, но листья засушатся равномерно и правильно.

Как засушить листья с помощью утюга

Важно помнить, что растения следует гладить на поверхности, которую потом не жалко выбросить, например, на больших листах бумаги. Сверху на лист перед глажкой тоже нужно положить лист газетной бумаги или бумажную салфетку. После этого приступай к засушиванию. Следи за тем, чтобы процесс проходил максимально безопасно.

Сушка цветков в духовке: пошаговая инструкция

Застели стол клеенкой, чтобы не запачкать его клеем. Приготовь основание (лист картона, собранные или высушенные листья, ножницы, клей (лучше ПВА), пинцет). Сначала нужно придумать будущую картинку. Затем скомпонуй ее на отдельном листе. И только потом начинай приклеивать отдельные части-листики к основанию. Клей лучше всего наносить капельками по краям. Если ты наносишь клей на всю поверхность листа, при сушке аппликации он может слезть. Готовую картинку нужно положить под пресс на несколько дней.

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