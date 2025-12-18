Стиль життя

Ялинкові прикраси своїми руками: ідеї для новорічного декору в українському стилі

Леся Манзюк, редакторка сайту 18 Грудня 2025, 11:15 3 хв.
Ялинкові прикраси своїми руками
Фото Pixabay

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