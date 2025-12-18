Ялинкові прикраси своїми руками: ідеї для новорічного декору в українському стилі

День за днем, між тривогами, стресами, дрібними радощами, повсякденними турботами, українці наближаються до зустрічі Нового року та Різдвяних свят. Як же зробити їх хоч трішки веселішими, атмосферними, теплими?

Головним атрибутом цих свят є ялинка. Найкращий спосіб розважити себе і ваших діток — зробити ялинкові прикраси своїми руками.

Читай ідеї для створення новорічних прикрас в українському стилі, патріотичного декору та унікальних прикрас для ялинки — в матеріалі.

Зараз популярний патріотичний стиль декорування. Прикрась ялинку в жовто-блакитних тонах. А ми підкажемо тобі ідеї ялинкових прикрас.

Ялинкові прикраси своїми руками

Різдвяні янголи

На відео янголи біло-блакитні. Якщо робити їх в патріотичному стилі, то можна зробити їх блакитно-жовтими.

Підручні матеріали:

картон;

олівець;

ніж;

ножиці;

двостороння клейка стрічка;

термопістолет;

атласна стрічка;

паєтки;

гелеві ручки;

шаблон янгола.

Різдвяні янголи: відео

Як зробити ялинкові прикраси своїми руками

Підвіска на ялинку: різдвяний віночок

Віночок можна зробити в патріотичному стилі, використовуючи блакитні та жовті нитки.

В цьому відео покроково показано як зробити цікаву новорічну прикрасу — підвіску у вигляді різдвяного віночку. Проста техніка, мінімум матеріалів і яскравий результат.

Необхідні матеріали:

аркуш білого картону розмір приблизно 12*12 см;

нитка для в’язання зеленого (жовтого, блакитного) кольору — 5-7 метрів;

намистинки різноколірні — діаметр 5-8 мм (в отвір повинна проходити твоя нитка для в’язання);

клейові стрази;

універсальний прозорий клей або клейовий пістолет;

золота зірочка і золоті декоративні елементи;

простий олівець і гумка;

ножиці.

Різдвяний віночок: відео

Ялинкові прикраси своїми руками в українському стилі

Патріотичний сувенір-голуб з фетру на ялинку

Необхідні матеріали:

фетр для рукоділля жовтий та блакитний;

жовтий та блакитний фоаміран;

олівець;

ножиці;

термопістолет;

шаблон голуба;

тоненька стрічка.

Сувенір-голуб з фетру: відео

Новорічні ялинкові прикраси своїми руками

Прикраса на ялинку: барабан

Необхідні матеріали:

картонна трубка шириною 5 см і таким же діаметром;

синій, білий, жовтий фоаміран;

синій картон;

ножиці;

лінійка;

олівець;

клей.

Прикраса на ялинку — барабан: відео

Ялинкові прикраси своїми руками: що можна зробити

Кульки з фоамірану на ялинку

Для цього потрібно:

фоаміран;

ножиці;

гарячий клей;

олівець.

Кульки з фоамірану: відео

Ялинкові іграшки з фетру своїми руками

Для цієї іграшки потрібно вирізати форму у вигляді будь-якої фігурки. Далі вирізаємо тканину у заданій формі, беремо наповнювач та голки, зшиваємо іграшку та прикрашаємо декором. Потрібні засоби:

фетр;

нитки;

голка;

наповнювач (це може бути вата чи синтепон);

декор.

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