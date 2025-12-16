Новорічна фотозона своїми руками: ідеї, які можна повторити вдома, в офісі чи школі

Наближаються новорічні свята, на пам’ять про них хочеться зробити красиві світлини. У цьому допоможе новорічна фотозона своїми руками.

Для цієї фотозони треба трішки часу, позитивний настрій та багато яскравого дощику і гілочок ялинки.

Новорічна фотозона своїми руками: ідеї

Багато дощика

Одним із найпростіших варіантів новорічної фотозони своїми руками є прикрашання стіни яскравим дощиком. До нього можна додати круглі кульки, а також кульки у формі цифр прийдешнього року.

Або просто на стіні повісити кульки з букв. Вивісити фразу “З новим роком”.

Рамка для фото

Класною ідеєю буде вирізати з картону чи фанери рамку, як для палароїдних фото, та розмалювати її — фотозона готова.

Великі кульки

Іноді для красивих фото достатньо замовити кілька великих повітряних кульок, наповнених гелієм.

Ялинка

Для фотографій можна виділити куточок та заморочитися над його оздобленням. Прикрасити ялинку, зробити фейкові подарунки та додати інших милих деталей.

Також можна зробити креативну ялинку з підручних предметів. Для цього потрібна складна драбина, ялинкові прикраси та багато гірлянд.

Також можна зробити яскраву та велику ялинку повністю з подарунків. Для цього треба багато коробок різного розміру, подарунковий папір та стрічки для бантів.

Книги та ялинка

Якщо вдома маєш багато книг, можна зробити красиву новорічну фотозону своїми руками з їх допомогою. Для цього потрібно книги відкритими розкласти на стіні, оздобити гілочками ялинки та гірляндами.

Сніговик

Якщо маєш достатньо пластикових стаканчиків, можна зробити з них сніговика.

Якщо красиво прикрасиш кімнату, то й окрему фотозону робити не треба. Раніше ми розповідали, як зробити сніжинку з паперу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!