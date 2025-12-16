Стиль жизни Праздники

Новогодняя фотозона своими руками: идеи, которые можно повторить дома, в офисе или школе

Богдана Макалюк, журналист сайта 16 декабря 2025, 16:45 2 мин.
новогодняя фотозона
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь