Новогодняя фотозона своими руками: идеи, которые можно повторить дома, в офисе или школе

Приближаются новогодние праздники, в память о них хочется сделать красивые фотографии. В этом поможет новогодняя фотозона своими руками.

Для этой фотозоны нужно немного времени, позитивное настроение и много яркой мишуры и веточек елки.

Новогодняя фотозона своими руками: идеи

Много мишуры

Одним из самых простых вариантов новогодней фотозоны своими руками является украшение стены яркой мишурой. К ней можно добавить круглые шарики, а также шарики в форме цифр будущего года.

Или просто на стене повесить шарики из букв. Вывесить фразу “С новым годом”.

Рамка для фото

Классной идеей будет вырезать из картона или фанеры рамку, как для палароидных фото, и разрисовать ее — фотозона готова.

Большие шарики

Иногда для красивых фото достаточно заказать несколько больших воздушных шаров, наполненных гелием.

Елка

Для фотографий можно выделить уголок и заморочиться над его украшением. Украсить елку, сделать фейковые подарки и добавить другие милые детали.

Также можно сделать креативную елку из подручных предметов. Для этого нужна складная лестница, елочные украшения и много гирлянд.

Также можно сделать яркую и большую елку целиком из подарков. Для этого нужно много коробок разного размера, подарочная бумага и ленты для бантов.

Книги и елка

Если дома есть много книг, можно сделать красивую новогоднюю фотозону своими руками с их помощью. Для этого нужно книги открытыми разложить на стене, украсить веточками елки и гирляндами.

Снеговик

Если у тебя достаточно пластиковых стаканчиков, можно сделать из них снеговика.

Если красиво украсишь комнату, то отдельную фотозону делать не надо. Раньше мы рассказывали, как сделать снежинку из бумаги.

