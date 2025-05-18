Постійно сидить за підручниками! Як батькам розпізнати стрес від іспитів у дитини

Під час підготовки до іспитів підлітки часто відчувають тривожність, бо переживають за результати та своє майбутнє. Вони особливо вразливі в цей період. А батьки часто не знають, де проходить межа між звичайною тривогою та критичним станом.

Що ж саме має насторожити і як підтримати дитину, коли навчання стає не викликом, а тягарем? Розповімо про це тобі просто зараз!

Психотерапевтка Паула Боша поділилася своїм досвідом та розповіла, як насправді стрес може впливати на підлітків.

Як зрозуміти, що стрес вийшов з-під контролю

Фізичні прояви

— Підвищена частота серцевих скорочень, пітливість, нудота, задишка або біль у шлунку — все це може бути наслідком стресу, — каже експертка.

Емоційна нестабільність

Якщо дитина постійно відчуває паніку, апатію чи роздратування — це не переживання через іспит, а ознака глибокої тривоги.

Проблеми з мотивацією

Втрата інтересу до навчання, звичних хобі чи постійне відкладання завдань — сигнал, що підліток емоційно вигорає.

Небезпечна поведінка

Самоушкодження, переїдання чи зловживання речовинами — ще одна тривожна ознака, — додала Паула Боша.

Проблеми з пам’яттю та концентрацією

Нездатність зосередитися навіть на простих речах — часта реакція організму на перевантаження.

Що можуть зробити батьки

Батьки можуть допомогти своїм дітям впоратися зі стресом. По-перше, фізичне здоров’я — основа емоційної стабільності. Тож подбай про сон, харчування та хоча б мінімальну фізичну активність підлітка.

Також варто разом з дитиною розписати графік підготовки до іспиту з перервами та певною кількістю завдань. Будь завжди поруч і слухай не для того, щоб оцінити, а щоб зрозуміти. Інколи найкраща підтримка — це просто проводити час разом і не знецінювати переживання.

Але попри це, важливо й вміти шукати баланс. Запропонуй прості способи заспокоєння: медитацію, дихальні вправи або звичайну прогулянку. Та підтримай дитину, якщо щось пішло не так або підліток не може впоратися самостійно. А якщо ситуація критична, звернися до лікарів.

Іноді навіть звичайні слова підбадьорення мають велику силу.



Також читай, як розпізнати стрес у підлітків та які є причини.

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