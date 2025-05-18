Батьківство

Постійно сидить за підручниками! Як батькам розпізнати стрес від іспитів у дитини

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 18 Травня 2025, 11:00
стрес через іспити
Фото Pexels
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