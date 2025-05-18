Постійно сидить за підручниками! Як батькам розпізнати стрес від іспитів у дитини

Фото Pexels Під час підготовки до іспитів підлітки часто відчувають тривожність, бо переживають за результати та своє майбутнє. Вони особливо вразливі в цей період. А батьки часто не знають, де проходить межа між звичайною тривогою та критичним станом. Що ж саме має насторожити і як підтримати дитину, коли навчання стає не викликом, а тягарем? Розповімо про це тобі просто зараз! Психотерапевтка Паула Боша поділилася своїм досвідом та розповіла, як насправді стрес може впливати на підлітків. Як зрозуміти, що стрес вийшов з-під контролю Фізичні прояви — Підвищена частота серцевих скорочень, пітливість, нудота, задишка або біль у шлунку — все це може бути наслідком стресу, — каже експертка. Емоційна нестабільність Якщо дитина постійно відчуває паніку, апатію чи роздратування — це не переживання через іспит, а ознака глибокої тривоги. Pexels Проблеми з мотивацією Втрата інтересу до навчання, звичних хобі чи постійне відкладання завдань — сигнал, що підліток емоційно вигорає.Небезпечна поведінка Самоушкодження, переїдання чи зловживання речовинами — ще одна тривожна ознака, — додала Паула Боша. Проблеми з пам’яттю та концентрацією Нездатність зосередитися навіть на простих речах — часта реакція організму на перевантаження. Читати на тему Як знизити кортизол: поради для нормалізації гормону стресу без таблеток Читай, як можна зменшити рівень гормону стресу в організмі без ліків. Що можуть зробити батьки Батьки можуть допомогти своїм дітям впоратися зі стресом. По-перше, фізичне здоров’я — основа емоційної стабільності. Тож подбай про сон, харчування та хоча б мінімальну фізичну активність підлітка. Також варто разом з дитиною розписати графік підготовки до іспиту з перервами та певною кількістю завдань. Будь завжди поруч і слухай не для того, щоб оцінити, а щоб зрозуміти. Інколи найкраща підтримка — це просто проводити час разом і не знецінювати переживання. Але попри це, важливо й вміти шукати баланс. Запропонуй прості способи заспокоєння: медитацію, дихальні вправи або звичайну прогулянку. Та підтримай дитину, якщо щось пішло не так або підліток не може впоратися самостійно. А якщо ситуація критична, звернися до лікарів. Іноді навіть звичайні слова підбадьорення мають велику силу. Також читай, як розпізнати стрес у підлітків та які є причини.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: діти, Здоров'я Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter