Родительство

Постоянно сидит за учебниками! Как родителям распознать стресс от экзаменов у ребенка

Анастасия Жиденко, редактор сайта 18 мая 2025, 11:00
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Фото Pexels
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