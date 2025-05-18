Постоянно сидит за учебниками! Как родителям распознать стресс от экзаменов у ребенка

Во время подготовки к экзаменам подростки часто испытывают тревожность, потому что переживают за результаты и свое будущее. Они особенно уязвимы в этот период. А родители часто не знают, где проходит граница между обычной тревогой и критическим состоянием.

Что же именно должно насторожить и как поддержать ребенка, когда обучение становится не вызовом, а бременем? Расскажем об этом тебе прямо сейчас!

Психотерапевт Паула Боша поделилась своим опытом и отметила, как на самом деле стресс может влиять на подростков.

Как понять, что стресс вышел из-под контроля

Физические проявления

— Повышенная частота сердечных сокращений, потливость, тошнота, одышка или боль в желудке — все это может быть следствием стресса, — говорит эксперт.

Эмоциональная нестабильность

Если ребенок постоянно испытывает панику, апатию или раздражение — это не переживания из-за экзамена, а признак глубокой тревоги.

Проблемы с мотивацией

Потеря интереса к учебе, привычным хобби или постоянное откладывание заданий — сигнал, что подросток эмоционально выгорает.

Опасное поведение

Самоповреждения, переедание или злоупотребление веществами — еще один тревожный признак, — добавила Паула Боша.

Провалы в памяти и концентрации

Неспособность сосредоточиться даже на простых вещах — частая реакция организма на перенагрузку.

Что могут сделать родители

Родители могут помочь своим детям справиться со стрессом. Во-первых, физическое здоровье — основа эмоциональной стабильности. Поэтому позаботься о сне, питании и хотя бы минимальной физической активности подростка.

Также стоит вместе с ребенком расписать график подготовки к экзамену с перерывами и определенным количеством заданий. Будь всегда рядом и слушай не для того, чтобы оценить, а чтобы понять. Иногда лучшая поддержка — это просто проводить время вместе и не обесценивать переживания.

Но несмотря на это, важно и уметь искать баланс. Предложи простые способы успокоения: медитацию, дыхательные упражнения или обычную прогулку. И поддержи ребенка, если что-то пошло не так или подросток не может справиться самостоятельно. А если ситуация критическая, обратись к врачам.

Иногда даже в обычных словах ободрения кроется большая сила.

Также читай, как распознать стресс у подростков и какие есть причины.

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