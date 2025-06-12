Учебники без задержек: правительство обновляет систему доставки книг в школы

Фото Pexels Украинское правительство изменило правила доставки учебников, чтобы они быстрее попадали в школы. Теперь издательства будут отправлять их прямо в учебные заведения, минуя лишние этапы. Об этом сообщило Министерство образования и науки.Ранее учебники сначала ехали на областные склады, а уже оттуда развозились по школам. Это часто приводило к задержкам, и дети ждали книги. Что изменится? По новым правилам, издательства будут доставлять печатные учебники и пособия непосредственно в школы. Это должно происходить в течение месяца после изготовления тиража. Все расходы на доставку оплатит государство. Для учебников, предназначенных для детей с особыми образовательными потребностями, схема доставки через областные склады пока останется без изменений. Больше прозрачности Чтобы сделать процесс доставки более понятным и удобным, в электронной системе АИКОМ появятся специальные электронные накладные. Это поможет школам легко отслеживать, какие учебники прибыли. Сотрудников школ, которые будут заниматься этим, обучат работе с новой системой. Эти изменения должны значительно упростить получение учебников, чтобы ученики вовремя имели всё необходимое для обучения. Ранее мы рассматривали 5 тревожных признаков стресса у подростков, вызванного экзаменами, и как родители могут помочь своим детям преодолеть этот период. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Книги, освіта, Школа Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter