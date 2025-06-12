Учебники без задержек: правительство обновляет систему доставки книг в школы

Украинское правительство изменило правила доставки учебников, чтобы они быстрее попадали в школы.

Теперь издательства будут отправлять их прямо в учебные заведения, минуя лишние этапы.

Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Ранее учебники сначала ехали на областные склады, а уже оттуда развозились по школам. Это часто приводило к задержкам, и дети ждали книги.

Что изменится?

По новым правилам, издательства будут доставлять печатные учебники и пособия непосредственно в школы.

Это должно происходить в течение месяца после изготовления тиража. Все расходы на доставку оплатит государство.

Для учебников, предназначенных для детей с особыми образовательными потребностями, схема доставки через областные склады пока останется без изменений.

Больше прозрачности

Чтобы сделать процесс доставки более понятным и удобным, в электронной системе АИКОМ появятся специальные электронные накладные.

Это поможет школам легко отслеживать, какие учебники прибыли. Сотрудников школ, которые будут заниматься этим, обучат работе с новой системой.

Эти изменения должны значительно упростить получение учебников, чтобы ученики вовремя имели всё необходимое для обучения.

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