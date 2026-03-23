Скільки голів забив Мессі за всю кар’єру: статистика, яка вражає

Ліонель Мессі — один із найвидатніших футболістів в історії, і його кар’єра, перерахована на мову цифр, вражає. Якщо ти — фанат аргентинця, ми розповімо, скільки голів забив Мессі і чому його вважають легендою футболу.

Скільки голів забив Мессі за всю кар’єру

Станом на 2026 рік Мессі забив понад 900 голів у офіційних матчах за клуби та збірну. Це неймовірне досягнення, яке підкорилося лише кільком футболістам у світі.

Його голи розподіляються приблизно так:

понад 670 голів за Барселону — клуб, де він став зіркою

близько 30 голів за ПСЖ

понад 80 голів за Інтер Маямі

понад 110 голів за збірну Аргентини

Цікаво, що аргентинець відомий не лише кількістю, а й красою своїх голів — їхня неймовірна точність зробили його почерк унікальним.

Ліонель Мессі: статистика голів і статків

Ліонель Мессі не просто забиває голи, він перетворює їх на колосальні доходи. За різними оцінками, нині його статки становлять приблизно 800–850 мільйонів доларів, а сумарний заробіток за всю кар’єру вже перевищив 1 мільярд доларів.

Щороку Мессі отримує близько 120–130 мільйонів доларів, з яких приблизно 60–70 мільйонів — це зарплата і бонуси у клубі, а ще 50–60 мільйонів — рекламні контракти та комерційні угоди.

Кожен новий сезон із великою кількістю м’ячів напряму впливає на його контракти й доходи.

Ліонель Мессі: цікаві факти з біографії легенди футболу

Ліонель народився у 1987 року в Росаріо у звичайній родині: його батько працював на заводі, а мати була прибиральницею. Вже в дитинстві було помітно, що його талант до футболу особливий.

Він дебютував в клубі Барселона лише у 17, і дуже швидко почав бити рекорди. Мессі став найкращим бомбардиром в історії Барселони та виграв із клубом десятки трофеїв.

У нього особлива здатність бачити поле: він не просто забиває, а створює моменти так, ніби читає гру на кілька кроків наперед.

Футболіст не любить говорити про особисте, відомо, що він одружений зі своєю дитячою подругою Антонеллою Роккуццо і має трьох синів.

