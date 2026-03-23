Сколько голов забил Месси за всю карьеру: статистика, которая поражает

Лионель Месси — один из самых выдающихся футболистов в истории, и его карьера, переведённая на язык цифр, впечатляет. Если ты — фанат аргентинца, мы расскажем, сколько голов забил Месси и почему его считают легендой футбола.

Сколько голов забил Месси за всю карьеру

По состоянию на 2026 год Месси забил более 900 голов в официальных матчах за клубы и сборную. Это невероятное достижение, которое покорилось лишь нескольким футболистам в мире.

Его голы распределяются примерно так:

более 670 голов за Барселону — клуб, где он стал звездой

около 30 голов за ПСЖ

более 80 голов за Интер Майами

более 110 голов за сборную Аргентины

Интересно, что аргентинец известен не только количеством, но и красотой своих голов — их невероятная точность сделали его почерк уникальным.

Лионель Месси: статистика голов и состояния

Лионель Месси не просто забивает голы, он превращает их в колоссальные доходы. По разным оценкам, сейчас его состояние составляет примерно 800–850 миллионов долларов, а суммарный заработок за всю карьеру уже превысил 1 миллиард долларов.

Ежегодно Месси получает около 120–130 миллионов долларов, из которых примерно 60–70 миллионов — это зарплата и бонусы в клубе, а ещё 50–60 миллионов — рекламные контракты и коммерческие соглашения.

Каждый новый сезон с большим количеством голов напрямую влияет на его контракты и доходы.

Лионель Месси: интересные факты из биографии легенды футбола

Лионель родился в 1987 году в Росарио в обычной семье: его отец работал на заводе, а мать была уборщицей. Уже в детстве было заметно, что его талант к футболу особенный.

Он дебютировал в клубе Барселона всего в 17 лет и очень быстро начал бить рекорды. Месси стал лучшим бомбардиром в истории Барселоны и выиграл с клубом десятки трофеев.

У него особенная способность видеть поле: он не просто забивает, а создаёт моменты так, будто читает игру на несколько шагов вперёд.

Футболист не любит говорить о личном, известно, что он женат на своей детской подруге Антонелле Роккуццо и имеет трёх сыновей.

