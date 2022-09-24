У нас на двоих — одно сердце и единственная цель. Как кинологи тренируют своих четырехлапых собратьев

Недавно Национальная гвардия Украины провела тренировку для желающих стать кинологами. Для получения сертификата государственного образца нужно было около 100 дней плодотворно работать с четырехлапыми.

Кроме общего курса дрессировки, участники учений усовершенствовали навыки розыска, задержания подозрительных людей, поиска опасных предметов и запрещенных веществ.

Об этом сообщает военное формирование на своей странице в Facebook. Читай трогательные истории двух нацгвардейцев, нашедших свое призвание кинолога.

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У нас на двоих — одно сердце и единственная цель

Выпускник Владислав с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Несмотря на свой молодой возраст, гвардеец уже успел побывать на передовой и вместе с собратьями отстоять Черниговскую область от российских захватчиков.

— По нам били из всего, что только можно: шквальный огонь артиллерии, работа вражеской авиации, беспилотники и тяжелая бронетехника. Но каждый из нас знал, почему мы здесь, — говорит парень.

Сейчас он — профессиональный кинолог, который вместе со своей собакой достойно принимает все вызовы на пути.

Лично для меня Арчи стал не только надежным собратьем, но и оберегом. У нас на двоих одно сердце и единственная цель! — делится Владислав.

Собака — просто незаменимый помощник

А вот кинолог Нацгвардии Юрий со своим хвостатым партнером только готовится к кинологическим курсам.

Мужчина сначала прошел срочную военную службу, а во время войны подписал контракт с вооруженным формированием. Сейчас дрессирует немецкую овчарку Молли.

С Молли еще довольно тяжело, ведь она молодая и позволяет себе немного вольностей. Я верю, что после учебы она станет прекрасной служебной собакой, — рассказывает Юрий.

Работа кинолога ему нравится. Но гвардеец понимает, что нужно не только научить собаку, но и самому хорошо овладеть навыками.

По его словам, собака — просто незаменимый помощник, особенно в конвое.

В Украине даже четырехлапые имеют мощную амуницию. Смотри, как создают военную форму для собак и чем она помогает хвостатым бойцам.

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