У нас на двох — одне серце та єдина ціль. Як кінологи тренують своїх чотирилапих побратимів

Нещодавно Національна гвардія України провела тренування для охочих стати кінологами. Для отримання сертифіката державного зразка потрібно було близько 100 днів плідно працювати з чотирилапими.

Окрім загального курсу дресування, учасники навчань вдосконалювали навички розшуку, затримання підозрілих людей, пошуку небезпечних предметів та заборонених речовин.

Про це повідомляє військове формування на своїй сторінці у Facebook. Читай зворушливі історії двох нацгвардійців, які знайшли своє покликання кінолога.

У нас на двох — одне серце та єдина ціль

Випускник Владислав з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Попри свій молодий вік гвардієць уже встиг побувати на передовій та разом з побратимами відстояти Чернігівську область від російських загарбників.

— По нас гатили зі всього, що тільки можна: шквальний вогонь артилерії, робота ворожої авіації, безпілотники та важка бронетехніка. Але кожен з нас знав, чому ми тут, — каже хлопець.

Нині він — професійний кінолог, який разом зі своїм собакою гідно приймає всі виклики на шляху.

Особисто для мене Арчі став не тільки надійним побратимом, але й оберегом. У нас на двох одне серце та єдина ціль! — ділиться Владислав.

Собака — просто незамінний помічник

А ось кінолог Нацгвардії Юрій зі своїм хвостатим партнером тільки готується до кінологічних курсів.

Чоловік спочатку пройшов строкову військову службу, а під час війни підписав контракт зі збройним формуванням. Нині дресує німецьку вівчарку Моллі.

З Моллі ще досить важко, адже вона молода та дозволяє собі трохи вільностей. Я вірю, що після навчання вона стане чудовим службовим собакою, — розповідає Юрій.

Робота кінолога йому подобається. Але гвардієць розуміє, що потрібно не лише навчити собаку, а й самому добре опанувати навички.

За його словами, собака — просто незамінний помічник, особливо у конвої.

В Україні навіть чотирилапі мають міцну амуніцію. Дивись, як створюють військову форму для собак та чим вона допомагає хвостатим бійцям.

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