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Це робота, яку повинен хтось робити! — 17-річна кінологиня про пошук загиблих на місцях російських обстрілів

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 29 Січня 2023, 14:00
Це робота, яку повинен хтось робити! — 17-річна кінологиня про пошук загиблих на місцях російських обстрілів

Ексклюзиви
Це робота, яку повинен хтось робити! — 17-річна кінологиня про пошук загиблих на місцях російських обстрілів
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