Це робота, яку повинен хтось робити! — 17-річна кінологиня про пошук загиблих на місцях російських обстрілів

Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін Антарес існує з 2008 року. Його чотирилапі волонтери від початку були навчені шукати зниклих живих людей.

Та з 2014 року кінологів і собак загону рятувальники, правоохоронці та військові почали залучати до розшуку загиблих на війні. У загоні 14 собак, дев’ятеро з яких — універсальні. Тобто вони однаково добре вміють шукати як живих, так і мертвих.

Один із нещодавніх виїздів команди — пошук людей під завалами двох під’їздів дев’ятиповерхівки у Дніпрі, куди російські терористи поцілили ракетою Х-22. Пошуковцям із собаками протягом 22 годин роботи вдалося вказати на місця розташування в руїнах десятьох людей. На жаль, усі вони вже були загиблими.

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14 та 15 січня на завалах житлового будинку працювала і наймолодша пошуковиця загону Марія Романова зі своїми вихованцями — вельш-коргі-пемброк Елтоном, якому три з половиною роки та дворічною бельгійською вівчаркою малінуа Пулею.

Дівчині всього 17 — вона закінчує 11 клас. З Марією та іншими волонтерами загону ми зустрілися у Павлограді під час чергового тренування. А вони в собак чи не кожного дня, якщо немає виїздів.

Це Елтон, а це Пуля — ми з ними вже два з половиною роки в пошуково-рятувальному загоні.

Так нам представила своїх вихованців волонтерка Марія. Дівчина каже, що до кінологів прийшла із тримісячним цуценям коргі Елтоном. Хотіла, аби той навчився слухняності та вмів виконувати команди. А вийшло так, що він показав дуже хороші здібності.

Цього собаку я заводила для себе просто, як домашнього улюбленця. Але потім, як він ріс, мені захотілося з ним спробувати такий напрямок як пошук.

Він з першого тренування почав показувати дуже гарні результати. Він був дуже розумною собачкою, і в нас усе почало виходити, — ділиться Марія.

Спершу Елтона тренували для пошуку лише живих людей. Та згодом він вивчився на пса-універсала, аби знаходити ще й загиблих та навіть найдрібніші фрагменти тіл. Марія запевняє, що він єдиний такий коргі на всю Україну!

— Коргі-пошуковець один на всю Україну — таких більше немає. У нього темперамент дуже незвичний, як для цієї породи — зовсім немає фобій.

Це дозволяє йому працювати у таких складних місцях, як завали, там, де багато звуків, працюють генератори. Тобто звичайну собаку це може налякати. А він усього цього не боїться, може працювати й показує хороші результати, — зізнається пошуковиця.

А два роки тому родина дівчинки придбала ще й бельгійську вівчарку малінуа Пулю. Ця порода собак дуже добре зарекомендувала себе в пошуковій роботі, розповідає Марія. Пуля — теж універсальна собака.

Цей собака любить свою роботу. Він вміє шукати як тіла, так і живих людей. Але він по-різному їх позначає. Тобто коли знаходить живу людину — вона позначає її гавкотом.

Коли загиблу — просто вкладається або починає копати. Це залежить від ситуації. Цей собака може працювати дуже довго та ретельно відпрацьовує локації. Спрацьовує навіть на якийсь незначний запах. Він дуже чесний у роботі, — каже дівчина.

Аби це продемонструвати, Марія дає Пулі завдання — знайти живу людину на певній локації. На пса вішає біпер — це сигнальний маячок, який пищить та показує, де працює чотирилапий. Звучить команда Люди.

Пуля знаходить іншого волонтера на дереві менш ніж за хвилину і повідомляє про це сильним гавкотом. На моє питання, за яким словом пес шукає неживу людину або рештки, Марія відповідає — Тіло.

І додає, що на всіх десяти робочих виїздах зі своїми вихованцями вдалось знаходити лише мертвих. Бо це була переважно робота на місцях російських обстрілів. Як-от у Дніпрі на руїнах двох під’їздів дев’ятиповерхівки, у яку влучила російська ракета.

Завал взагалі був складний, слизький. Собакам було важко на ньому балансувати через це, — розповідає Марія.

Марія цьогоріч закінчує навчання в одинадцятому класі. Каже, що намагається виконувати всі уроки вчасно, адже далі хоче вивчитись на ветеринарку.

Я намагаюся все наздоганяти, але не завжди виходить усе здавати вчасно, бо також пошуки бувають позапланово. Найчастіше — позапланово!

Дівчина запевняє, її волонтерську діяльність підтримує і мама. Хоча так було не завжди.

— Спочатку моя мама трішки не розуміла, що це взагалі таке. Чому мій коргі, який не дуже схожий на пошукову собаку, чому він взагалі пошукова собака?! Але потім, з часом, вона звикла, і ми без проблем на всі виїзди виходимо, — каже Марія.

А про те, що Марія працює на локаціях, де бачить людську смерть, 17-річна дівчина відповідає спокійно.

Я усвідомлювала, куди йду, коли захотіла готувати цих собак. Коли я їду на ці пошуки, я вже знаю, що там буде, що мені доведеться бачити.

Це робота, яку повинен хтось робити. Я можу це робити, тому я цим займаюся. Якісь там емоції — я їх не показую на пошуках. Бо треба працювати, треба знаходити — не час для емоцій, — пояснює волонтерка.

Керівниця павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес Лариса Борисенко каже, що Марія їздить з ними не на всі операції.

Наприклад, її не беруть працювати в зону, де проходили бої. І на кожен виїзд беруть письмовий дозвіл у мами.

Це патріотичний настрій мами. У неї з 2014 року воює син. І ось Марія. Ну, не може дитина, коли зараз усе навколо так проходить, стояти осторонь.

Те, що вона казала, що нічого не встигає — вона встигає бути і там, і там. Займатися і уроками, і оцією громадською діяльністю дуже важливою, — каже Борисенко.

Про першого і поки єдиного коргі Елтона в загоні пані Лариса розповідає із захопленням.

— Вона (Марія — прим. авт.) захотіла спробувати собак з пошуку живих людей — ми почали тренування. І ми розкрили цю собаку. Ця собака, знаєте, перлиночка така для цього напрямку, — ділиться керівниця Антарес.

Під час трагедії у Дніпрі, яка сталася 14 січня, на розборі завалів працювали семеро собак-універсалів та одинадцятеро волонтерів загону Антарес.

Їм вдалося допомогти розшукати рятувальникам тіла десятьох загиблих мешканців, розбитої російською ракетою дев’ятиповерхівки.

Нещодавно Національна гвардія України провела тренування для охочих стати кінологами. Для отримання сертифіката державного зразка потрібно було близько 100 днів плідно працювати з чотирилапими.

Читай, як українські кінологи проходять тренування та дресують собак.

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Фото: Софія Богуцька, Ярослав Шейко, Олена Тіта