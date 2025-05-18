На четырех лапах за правопорядок: как Бекки работает в пограничной службе Украины

Каждый день на украинской границе напряжение и готовность к любой не стандартной ситуации.

Караулит на посту здесь Бекки — кокер-спаниель, которой всего полтора годика! И ее работа — постоянные риски ради безопасности на государственной границе.

Кинолог ГПСУ Илья Музыка рассказал, как такие маленькие, но бесстрашные собаки находят нарушителей, вынюхивают контрабанду и находят опасные предметы.

Первые шаги на службе

Бекки — это настоящий микс в характере: и спокойствие, и игривость, и незаурядный ум.

Как и многие ее родственники, она — настоящий специалист по поиску взрывчатых веществ, оружия и наркотиков в автомобилях, пересекающих границу.

Бекки с первого дня была активной и быстро адаптировалась к работе.

— Собака игривая, постоянно в движении и никогда не сидит на месте. У меня уже иногда не хватает сил, а она все равно приходит, дает мне мячик и просится поиграть.

Верный напарник на службе

Однако за веселым видом и беззаботным характером Бекки скрывается чрезвычайно точное обоняние и незаурядная способность работать во время самых больших опасностей.

Ежедневно эта собака со своим напарником кокер-спаниелем Ремом помогают пограничникам выявлять нарушителей на государственной границе.

Животные проверяют транспортные средства, обыскивая каждый уголок машин, автобусов и грузовиков. Способность Бекки четко определять даже малейший запах взрывчатых веществ или оружия помогает вовремя обнаруживать угрозы.

Я привлекаю собаку, когда мне не нравится поведение определенного человека. В этот момент я подаю животному команду жестом или голосом: Ищи!

Не так давно Бекки успешно нашла оружие, спрятанное в одном из автомобилей. Напарник Бекки Илья был поражен ее быстрой реакцией и результатами работы.

Обычно рабочий день собаки начинается в шесть утра. Бекки просыпается, идет на прогулку, где с Ильей тренируется. Затем они завтракают и едут к границе, где собака играет.

И хотя для нее это только игра, для людей это большая помощь при обнаружении нарушителей.

Для меня собака — это все! Без этих животных я просто не представляю своей работы.

Однако жизнь у животного не простая. В сердце Бекки есть и место для мечтаний и воспоминаний. Ее сестры Соня и Джесси раньше находились на Азовстали с женой Ильи. Однако, к сожалению, их разлучил плен в Еленовке.

Это были наши лучшие друзья, которые ничего не боялись: ни выстрелов, ни огня, ни прыгать в воду. Эти собаки понимали нас с одного взгляда.

Бекки с нетерпением ждет встречи со своими сестрами, чтобы вместе с ними оберегать украинскую границу.

Главное фото: МВД Украины

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