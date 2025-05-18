На четырех лапах за правопорядок: как Бекки работает в пограничной службе Украины

Каждый день на украинской границе напряжение и готовность к любой не стандартной ситуации. Караулит на посту здесь Бекки — кокер-спаниель, которой всего полтора годика! И ее работа — постоянные риски ради безопасности на государственной границе. Кинолог ГПСУ Илья Музыка рассказал, как такие маленькие, но бесстрашные собаки находят нарушителей, вынюхивают контрабанду и находят опасные предметы.Первые шаги на службе Бекки — это настоящий микс в характере: и спокойствие, и игривость, и незаурядный ум. Как и многие ее родственники, она — настоящий специалист по поиску взрывчатых веществ, оружия и наркотиков в автомобилях, пересекающих границу. Бекки с первого дня была активной и быстро адаптировалась к работе. — Собака игривая, постоянно в движении и никогда не сидит на месте. У меня уже иногда не хватает сил, а она все равно приходит, дает мне мячик и просится поиграть. Верный напарник на службе Однако за веселым видом и беззаботным характером Бекки скрывается чрезвычайно точное обоняние и незаурядная способность работать во время самых больших опасностей. Ежедневно эта собака со своим напарником кокер-спаниелем Ремом помогают пограничникам выявлять нарушителей на государственной границе. Животные проверяют транспортные средства, обыскивая каждый уголок машин, автобусов и грузовиков. Способность Бекки четко определять даже малейший запах взрывчатых веществ или оружия помогает вовремя обнаруживать угрозы. Я привлекаю собаку, когда мне не нравится поведение определенного человека. В этот момент я подаю животному команду жестом или голосом: Ищи! Читать по теме С гор — на руны войны: история женщины, что обучает собак для поиска людей Помощь хвостатых друзей в Днепре: как собаки ищут людей под завалами. Не так давно Бекки успешно нашла оружие, спрятанное в одном из автомобилей. Напарник Бекки Илья был поражен ее быстрой реакцией и результатами работы. Обычно рабочий день собаки начинается в шесть утра. Бекки просыпается, идет на прогулку, где с Ильей тренируется. Затем они завтракают и едут к границе, где собака играет. И хотя для нее это только игра, для людей это большая помощь при обнаружении нарушителей. Для меня собака — это все! Без этих животных я просто не представляю своей работы. Однако жизнь у животного не простая. В сердце Бекки есть и место для мечтаний и воспоминаний. Ее сестры Соня и Джесси раньше находились на Азовстали с женой Ильи. Однако, к сожалению, их разлучил плен в Еленовке. Это были наши лучшие друзья, которые ничего не боялись: ни выстрелов, ни огня, ни прыгать в воду. Эти собаки понимали нас с одного взгляда. Бекки с нетерпением ждет встречи со своими сестрами, чтобы вместе с ними оберегать украинскую границу. Главное фото: МВД Украины Также читай историю военного Леонида и его служебного пса-сапера Алмаза.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Госпогранслужба, Жизненные истории, Животные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter