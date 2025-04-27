С гор — на руны войны: история женщины, что обучает собак для поиска людей

Хвостатые друзья могут не только развеселить в печальную минуту или напомнить о важности ежедневных выходов из дома. С началом полномасштабной войны их роль и вес существенно изменились: собаки помогают искать людей под завалами после российских обстрелов, включаются в психологическое восстановление военных, что пережили травмы.

Думаешь, для этого годятся только специальные породы и обучение с первых месяцев? Не совсем. Любовь Тарасенко с Днепра уже более 40 лет работает с собаками, а после 24 февраля 2022 года она начала готовить собачек к поисково-спасательным операциям.

Ее историю рассказало издание Місто і річка. О том, как учат собак-поисковиков и все ли могут ними стать, мы рассказываем дальше в материале.

Как обучают собак для поиска людей

До начала российской агрессии Любовь проживала в Крыму. Там, в горах, часто терялись люди, поэтому женщина занималась поисковыми работами. Занималась и спортивной дрессировкой собак.

После оккупации Крыма она перебралась в Днепр. Здесь устроила площадку для обучения собак.

А уже в феврале 2022 года на базе площадки была организована группа по поисково-спасательным работам среди желающих Команда Азарт. Как отмечает Любовь, собака и человек, который с ним работает — проводник, должны быть одним целым.

Для такой работы важны несколько вещей: собака должна иметь мотивацию к работе, а человек — тренировать собачку в любую погоду и в любых местах, тратя на это много времени.

Группы тренируются в природных средах, на техногенных завалах. Кстати, здесь готовят собак, которые могут искать только живых или только мертвых людей, а также так называемых собак-универсалов.

На подготовку может уйти полтора-два года!

— Поиск естественный для собак, как животных. Для них это просто игра: найти человека, который наградит вкусным лакомством или отдаст любимую игрушку. Если у собаки такая мотивация, то она начинает искать за два-три занятия.

Дальше остается только научить ее помечать найденного лаем, — объясняет Любовь.

Сейчас у песиков есть работа уже как минимум раз в несколько недель: в помощь их зовут ГСЧС или полиция.

Какие собаки подходят для поиска людей

По словам Любови, для такой работы не подходят агрессивные собаки. Но характер не зависит от породы — в их отряде есть разные собаки по размеру и породам.

Также важно, чтобы собака не была тяжелой и массивной, потому что ей самой будет трудно преодолевать расстояния и выполнять такие задачи.

— В высокой траве лучше использовать больших собак, маленькие быстро устанут. Но есть места, особенно на техногенных завалах, куда не отправишь большую собаку, удобнее отправить маленькую и легкую, — объясняет кинолог.

В настоящее время в Украине активно развивается направление канистотерапии. В этой команде ее осваивают тоже.

Здесь, как отмечает Любовь, важно, чтобы собака не была агрессивной и любила общение с людьми, не боялась незнакомцев.

В канистерапии собака должна быть спокойной, уравновешенной, терпеливой, чтобы ее трудно было раздразнить.

Подробнее о том, как общение с разными животными может помочь психологическому здоровью человека после тяжелого опыта, мы рассказывали в нашем другом материале.

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