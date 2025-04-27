Рассказы

С гор — на руны войны: история женщины, что обучает собак для поиска людей

Виктория Мельник, журналист сайта 27 апреля 2025, 20:00
поисковые собаки
Фото Facebook
Ромы в Украине
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Воюют, меняют традиции и мечтают о мире. Как изменилась жизнь ромов в Украине

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