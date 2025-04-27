З гір — на руїни війни: історія жінки, яка навчає собак для пошуку людей

Хвостаті друзі можуть не лише розвеселити у сумну хвилину чи нагадати про важливість щоденних виходів з дому. З початком повномасштабної війни їхня роль та вага суттєво змінилися: собаки допомагають шукати людей під завалами після російських обстрілів, включаються у психологічне відновлення військових, які пережили травми.

Гадаєш, для цього годяться лише спеціальні породи й вишкіл з перших місяців? Не зовсім. Дніпрянка Любов Тарасенко вже понад 40 років працює з собаками, а після 24 лютого 2022 року вона почала готувати песиків до пошуково-рятувальних операцій.

Її історію розповіло видання Місто і річка. Про те, як навчають собак-пошуківців та чи всі можуть ними стати, ми переповідаємо далі у матеріалі.

Як навчають собак для пошуку людей

До початку російської агресії, Любов проживала у Криму. Там, у горах, часто блукали люди, тож жінка займалася пошуковими роботами. Займалася й спортивним дресируванням собак.

Після окупації Криму вона перебралася до Дніпра. Тут влаштувала майданчик для навчання собак.

А вже у лютому 2022 року на базі майданчика організували групу з пошуково-рятувальних робіт серед охочих Команда Азарт. Як зазначає Любов, пес та людина, яка з ним працює — провідник, мають бути одним цілим.

Для такої роботи важливі кілька речей: собака повинна мати мотивацію до роботи, а людина — тренувати песика у будь-яку погоду та у будь-яких місцях, витрачаючи на це багато часу.

Групи тренуються у природних середовищах, на техногенних завалах. До речі, тут готують собак, які можуть шукати лише живих або лише мертвих людей, а також так званих собак-універсалів.

На підготовку може піти півтора-два роки!

— Пошук є природним для собак, як тварин. Для них це просто гра: знайти людину, яка нагородить смачними ласощами чи віддасть улюблену іграшку. Якщо собака має таку мотивацію, то починає шукати за два-три заняття.

Далі залишається лише навчити її позначати знайденого гавкотом, — пояснює Любов.

Нині песики вже мають роботу як мінімум раз на кілька тижнів: на допомогу їх кличуть ДСНС або поліція.

Які собаки підходять для пошуку людей

За словами Любові, для такої роботи не підходять агресивні собаки. Але її характер не залежить від породи — у їхньому загоні є різні собаки за розміром та породами.

Також важливо, аби собака не була важкою та масивною, бо їй самій буде важко долати відстані та виконувати такі завдання.

— У високій траві краще використовувати великих собак, маленькі швидко втомляться. Але є місця, особливо на техногенному завалі, куди не відправиш великого собаку, зручніше відправити маленьку та легку, — пояснює кінологиня.

Нині в Україні активно розвивається напрямок каністерапії. У цій команді його освоюють також.

Тут, як зазначає Любов, важливо, аби собака не була агресивною та любила спілкування з людьми, не боялася незнайомців.

В каністерапії собака має бути спокійним, врівноваженим, терплячим, щоб його важко було збудити.

Детальніше про те, як спілкування з різними тваринами може допомогти психологічному здоровʼю людини після важкого досвіду, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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