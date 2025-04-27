Розповіді

З гір — на руїни війни: історія жінки, яка навчає собак для пошуку людей

Вікторія Мельник, журналістка сайту 27 Квітня 2025, 20:00
пошукові собаки
Фото Facebook
Роми в україні
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