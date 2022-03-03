Не кабінетний працівник, а справжній командир! Історія генерал-лейтенанта Юрія Содоля

Вже тиждень триває війна в Україні. Наш ворог виявився ще жорстокішим, ніж ми могли собі уявити.

Проте наші Збройні сили дають гідну відсіч і не дають противнику розслабитися.

Наші військові стали символом мужності для держави, незламності та сили волі. Пишеться нова історія, в якій ми вже маємо перших героїв.

Звання Герой України отримав командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль.

У боях за Волноваху вивів людей з-під удару ворога та організував успішний контрнаступ, за що й отримав нагороду. Наразі — обороняє Маріуполь.

Шлях від курсанта до генерала

Народився наш у Чугуєві на Харківщині у родині військового. Вся родина була артилеристами: батько, дід, тесть. Тож Юрій також вирішив вступити до Сумського вищого артилерійського командного училища.

Після закінчення вишу служив в артилерійському полку на Дніпропетровщині.

Згодом він став начальником штабу артилерійської бригади, пізніше почав перехід з артилерії у десантні війська.

З 2007 по 2015 він був командиром 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. На цій посаді брав участь в антитерористичній операції. У січні 2015 року Юрія Содоля призначили першим заступником командувача десантно-штурмових військ. А 23 серпня 2015-го йому присвоїли звання генерал-майор.

Досвід у боях проти московитів

Під час бойових дій на Донбасі, його команда стояла у 17 містах. Вони вибивали незаконні збройні формування.

Упродовж 2015 року в Житомирі Юрій Содоль був 59 діб із 365, решта — в АТО, виконання бойових завдань. Зокрема — пекельний Донецький аеропорт, забезпечення та вихід 128-ї бригади.

Юрій Содоль має кілька значних нагород:

орден За мужність ІІІ ступеня;

орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Справжній командир

Юрій Содоль, щоб здобути берет піхотинця, подолав смугу перешкод, навіть після того, як його призначили командувачем.

Він вкотре довів і собі, і своїм підлеглим, що він — не кабінетний працівник, а справжній командир.

Юрій Іванович має двох синів, які також обрали для себе шлях батька й стали військовими.

Можна сказати, що Юрій Содоль є тим, за ким без жодних вагань підуть наші морпіхи вагань підуть у найлютіший бій. Вони знають, що зі своїм командиром вони боротимуться пліч-о-пліч.

В цей непростий час, наша армія показала, що вона одна з найсильніших у світі. Від нашого захисту перебувають у захваті досвідчені американські військові. Але, щоб так було і надалі, ми маємо підтримувати наших військових.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як допомогти армії України.