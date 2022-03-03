Розповіді

Не кабінетний працівник, а справжній командир! Історія генерал-лейтенанта Юрія Содоля

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Березня 2022, 07:00
Юрій Содоль історія військового
Фото: Facebook

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