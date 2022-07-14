Справжній бізнес-фронт. Як українські виробники підтримують економіку держави під час війни

В Україні є справжній бізнес-фронт. Це українські виробники, які не лише не припинили виробництво, а ще й нарощують потужності й усіма силами підтримують економіку країни.

Впевнене “ні” російським товарам

Найкращий вклад кожного українця у нашу економіку та благополуччя всього народу — це обирати саме українські товари.

Адже навіть у таких складних та небезпечних умовах українські виробники докладають максимум зусиль, щоб робити свою справу якісно — заради споживачів та майбутнього України.

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Начальник виробництва ГК Snack Production Віктор Діордієв упевнений: сьогоднішня позиція світової спільноти щодо співпраці з агресором зрозуміла і чітка:

Категоричне “ні” бізнесу на крові і тим компаніям, що продовжують діяльність, ще й сплачують податки країні-агресору. Їм не місце на українському ринку. На щастя, таких компаній дійсно залишилося не так багато.

Бізнес-фронт України

Українські виробники, які в умовах війни продовжують підтримувати економіку країни, — це справжній бізнес-фронт.

Поки чоловік співробітниці Snack Production Ганни Самсоненко боронить Україну на фронті, сама вона робить усе можливе для економічної підтримки держави.

Чоловік пішов у військкомат і записався в добровольці. Нині після виконання бойового завдання повертається у військову частину. Весь цей час я дуже хвилююсь та вірю, що він повернеться з перемогою! Зараз із нетерпінням чекаю на нашу зустріч. Сама працюю на перемогу нашої країни. Слава Україні! — розповідає Ганна.

У компанії говорять: дуже пишаються такими співробітниками та впевнені у тому, що українці — це неймовірні люди, які можуть подолати усе та перемогти усіх ворогів.

А ще горді, що змогли створити соціально відповідальний бізнес, і впевнені: після закінчення війни на країну чекають великі позитивні зміни і вже найближчим часом ми досягнемо висот.

До речі, раніше ми вже детально розповідали, як компанія Snack Production боронить Україну в тилу.