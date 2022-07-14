Настоящий бизнес-фронт. Как украинские производители поддерживают экономику государства во время войны

В Украине есть настоящий бизнес-фронт. Это украинские производители, которые не только не прекратили производство, а еще и наращивают мощности и всеми силами поддерживают экономику страны.

Уверенное “нет” российским товарам

Лучший вклад каждого украинца в нашу экономику и благополучие всего народа — это выбирать именно украинские товары.

Ведь даже в таких сложных и опасных условиях украинские производители прилагают максимум усилий, чтобы делать свое дело качественно ради потребителей и будущего Украины.

Сейчас также смотрят

Начальник производства ГК Snack Production Виктор Диордиев уверен: сегодняшняя позиция мирового сообщества по сотрудничеству с агрессором понятная и четкая:

Категорическое “нет” бизнесу на крови и тем компаниям, которые продолжают деятельность, еще и платят налоги стране-агрессору. Им не место на украинском рынке. К счастью, таких компаний действительно осталось не так много.

Бизнес-фронт Украины

Украинские производители, которые в условиях войны продолжают поддерживать экономику страны, — это настоящий бизнес-фронт.

Пока муж сотрудницы Snack Production Анны Самсоненко защищает Украину на фронте, она сама делает все возможное ради экономического благополучия Украины.

Муж ушел в военкомат и записался в добровольцы. На сегодняшний день после выполнения боевой задачи возвращается в воинскую часть. Все это время я очень волнуюсь и верю, что он вернется с победой! Сейчас с нетерпением жду нашей встречи. Сама работаю на победу нашей страны. Слава Украине! — рассказывает Анна.

В компании говорят: очень гордятся такими сотрудниками и уверены, что украинцы — это невероятные люди, которые могут преодолеть все и победить всех врагов.

А еще гордятся, что смогли создать социально ответственный бизнес, и уверены: после окончания войны страну ждут большие положительные изменения и уже в ближайшее время мы достигнем высот.

Кстати, ранее мы уже подробно рассказывали, как компания Snack Production защищает Украину в тылу.