Соціально відповідальний бізнес. Розповідаємо про тих, хто боронить нашу країну в тилу

Хлопці й дівчата, які ведуть свій бій проти загарбників на передовій – наші герої. Саме вони захищають Україну та приймають найсильніший удар. Але є і ті, що боронять країну в тилу. Люди, які зазвичай не говорять про свої вчинки, бо не вважають їх чимось незвичним.

Вони лікують, будують, виховують, продовжують виробляти продукцію та наповнювати бюджет, сплачуючи податки. Скромні герої країни.

Так, наприклад, українець Олег Соловйов працює в компанії логістичного партнера Snack Production. Від початку війни він залишався на роботі зі своїми колегами й весь час доставляв продукцію українського виробника країною.

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Я вже багато років працюю в компанії водієм міжміських перевезень. За цей час були як радісні, так і скрутні часи. Але все гуртом переживали та подолали.

– Ось і зараз попри ризики, я як і більшість колективу для себе вирішив не переставати працювати, адже бойові дії поруч не мають стати причиною пустих полиць магазину. Поки можемо, ми хочемо робити свою справу та працювати на спільну перемогу, а не сидіти без діла, — розповідає Олег.

Як працюють в умовах війни

А на виробництві Snack Production швидко зреагували та ввели план дій під час повітряної тривоги. Потрібно одночасно і зберегти якість продукції й піклуватися про безпеку співробітників, щоб вони мали змогу перечекати атаки в бомбосховищі, розповідає експерт підприємства Snack Production Віктор Діордієв.

Тож проведені додаткові спеціальні інструктажі щодо дій під час сирен та обстрілів: як зупинити конвеєр на кожному етапі виробництва, щоб не постраждати самому та не зіпсувати продукцію.

А ще склали такий графік, щоб мати змогу займатися і волонтерською діяльністю.

Тож після таких історій, заходячи в магазин, ми починаємо розуміти, якими зусиллями вироблена продукція українських виробників, — розповідає співробітник компанії Snack Production.

І все за для українського споживача та підтримки економіки країни в ці важкі воєнні часи. Продовжуємо працювати та допомагати, чим можемо, нашим захисникам. Слава Україні, — додає майстер зміни Снэк-8 ТОВ Клуб Чіпсів Надія Безкровна.

Волонтерська діяльність

Свідомі українські виробники роблять вагомий внесок у функціонування країни під час війни, адже не тільки забезпечують населення всім необхідним, а й активно займаються волонтерською діяльністю.

Наприклад, Snack Production регулярно допомагає ЗСУ та ТРО: надає амуніцію, продукти, та матеріальну допомогу українським воїнам, до лав яких також вступили деякі співробітники.

Група компаній допомагає благодійним організаціям та волонтерам, а також підтримує власних співробітників продуктовими наборами.

Загальна сума допомоги групи компаній та партнерів за останні 4 місяці складає майже вісім мільйонів гривень.

Як може допомогти кожен з нас

Тож, українці, єднаймося та працюємо на спільну перемогу, та пам’ятаємо про те, як важливо підтримувати українського виробника!

Наразі навіть покупка звичного товару може допомогти нашій країні, або ж навпаки — збагатити країну-агресора чи виробника, що не залишив російський ринок.

До речі, зараз є багато сервісів, що допомагають перевірити країну-походження товару та доброчесність брендів під час війни. То ж стаємо усвідомленими та кожною своєю дією та наближаємо спільну Перемогу!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які російські компанії в Україні мають тремтіти від закону про націоналізацію.