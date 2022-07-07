Социально ответственный бизнес. Рассказываем о тех, кто защищает нашу страну в тылу

Ребята, которые ведут свой бой против захватчиков на передовой – наши герои. Именно они защищают Украину и принимают сильнейший удар. Но есть и те, кто защищает страну в тылу. Люди, которые обычно не говорят о своих поступках, потому что не считают их чем-то необычным.

Они лечат, строят, воспитывают, продолжают производить продукцию и наполнять бюджет, уплачивая налоги. Скромные герои страны.

Например, украинец Олег Соловьев работает в компании логистического партнера Snack Production. С начала войны он оставался на работе со своими коллегами и все время доставлял продукцию украинского производителя по стране.

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Я уже много лет работаю в компании водителем междугородных перевозок. За это время были как радостные, так и трудные времена. Но все вместе переживали и преодолели.

— Вот и сейчас, несмотря на риски, я, как и большинство людей из коллектива, для себя решил не переставать работать, ведь боевые действия рядом не должны стать причиной пустых полок магазина. Пока можем, мы хотим делать свое дело и работать на общую победу, а не сидеть без дела, — рассказывает Олег.

Как работают в условиях войны

На производстве Snack Production быстро среагировали и ввели план действий во время воздушной тревоги. Нужно одновременно и сохранить качество продукции и заботиться о безопасности сотрудников, чтобы они могли переждать атаки в бомбоубежище, рассказывает эксперт предприятия Snack Production Виктор Диордиев.

Проведены дополнительные специальные инструктажи по действиям во время сирен и обстрелов: как остановить конвейер на каждом этапе производства, чтобы не пострадать самому и не испортить продукцию.

А еще составили такой график, чтобы иметь возможность заниматься и волонтерской деятельностью.

Так что после таких историй, заходя в магазин, мы начинаем понимать, какими усилиями произведена продукция украинских производителей, — рассказывает сотрудник компании Snack Production.

И все для украинского потребителя и поддержки экономики страны в эти тяжелые военные времена. Продолжаем работать и помогать, чем можем, нашим защитникам. Слава Украине, — добавляет мастер смены СНЭК-8 ООО Клуб Чипсов Надежда Безкровна.

Волонтерская деятельность

Сознательные украинские производители вносят весомый вклад в функционирование страны во время войны, ведь не только обеспечивают население всем необходимым, но и активно занимаются волонтерской деятельностью.

Например, Snack Production регулярно помогает ВСУ и ТРО: оказывает амуницию, продукты и материальную помощь украинским воинам, в ряд которых также вступили некоторые сотрудники.

Группа компаний помогает благотворительным организациям и волонтерам, а также поддерживает своих сотрудников продуктовыми наборами.

Общая сумма помощи группы компаний и партнеров за последние четыре месяца составляет около восьми миллионов гривен.

Как может помочь каждый из нас

Так что украинцы объединяемся и работаем на общую победу, и помним о том, как важно поддерживать украинского производителя!

Сейчас даже покупка привычного товара может помочь нашей стране, или наоборот — обогатить страну-агрессора или производителя, не покинувшего российский рынок.

Кстати, сейчас есть много сервисов, помогающих проверить страну происхождения товара и добродетель брендов во время войны. Становимся осознанными и каждым своим действием и приближаем общую Победу!

Напомним, ранее мы рассказывали, какие российские компании в Украине должны дрожать от закона о национализации.