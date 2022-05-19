Справедливость восторжествует! Какие российские компании в Украине должны дрожать от закона о национализации

В марте вступил в силу Закон Украины Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

Мы решили разобраться, что такое национализация и кого она ждет во время войны.

Что такое национализация

Если говорить коротко, это переход бизнеса от частной формы собственности к государственной. В Украине до этого времени одним из самых известных дел была национализация ПриватБанка в 2016 году.

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Согласно новому закону, национализация — принудительное изъятие объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов по мотивам общественной необходимости в пользу Украины.

Под объектами права собственности подразумевается:

движимое и недвижимое имущество;

средства;

вклады в банках;

ценные бумаги;

корпоративные права;

активы, находящиеся или зарегистрированные в Украине и принадлежащие РФ и ее резидентам.

Разумеется, национализация проводится без каких-либо возмещений собственникам такого имущества. В то же время важно отметить, что этот закон не исключает права Украины в будущем, после окончания войны, требовать от страны-агрессора репараций.

Какие российские компании может национализировать Украина

К сожалению, все восемь лет войны в Украине продолжали успешно действовать компании, бенефициарами или владельцами которых является непосредственно Россия или ее резиденты.

Радио Свобода приводит примеры таких крупных активов:

Киевстар — контрольный пакет фирмы VEON , почти на 100% владеющей компанией, принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману .

— контрольный пакет фирмы , почти на 100% владеющей компанией, принадлежит российскому олигарху . Альфа-банк — почти 90% акций принадлежат тому же Фридману и другим гражданам РФ: Герману Хану, Петру Авену, Алексею Кузмичеву .

— почти 90% акций принадлежат тому же Фридману и другим гражданам РФ: . Сбербанк России — куда же без него. Банком на более чем 50% владеет Министерство финансов РФ.

— куда же без него. Банком на более чем 50% владеет Министерство финансов РФ. Облэнерго — контрольные пакеты акций Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго, Житомироблэнерго, Черновцыоблэнерго и Херсоноблэнерго принадлежат компании ВС Энерджи Интернешнл Украина, которая связана с российским политиком Александром Бабаковым.

Поэтому в ближайшее время ожидаем новых резонансных дел по национализации российского имущества в Украине.

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