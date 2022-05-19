Справедливость восторжествует! Какие российские компании в Украине должны дрожать от закона о национализации

В марте вступил в силу Закон Украины Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.
Мы решили разобраться, что такое национализация и кого она ждет во время войны.
Если говорить коротко, это переход бизнеса от частной формы собственности к государственной. В Украине до этого времени одним из самых известных дел была национализация ПриватБанка в 2016 году.
Согласно новому закону, национализация — принудительное изъятие объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов по мотивам общественной необходимости в пользу Украины.
Под объектами права собственности подразумевается:
Разумеется, национализация проводится без каких-либо возмещений собственникам такого имущества. В то же время важно отметить, что этот закон не исключает права Украины в будущем, после окончания войны, требовать от страны-агрессора репараций.
К сожалению, все восемь лет войны в Украине продолжали успешно действовать компании, бенефициарами или владельцами которых является непосредственно Россия или ее резиденты.
Радио Свобода приводит примеры таких крупных активов:
Поэтому в ближайшее время ожидаем новых резонансных дел по национализации российского имущества в Украине.
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